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У Києві відбудеться перша масштабна українська конференція для блогерів та підприємців

21 серпня 2023 17:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві відбудеться перша масштабна українська конференція для блогерів та підприємців
Конференція "Orange Forum"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

"Orange Forum" — перша українська конференція для блогерів, експертів та підприємців, яка спрямована на розвиток брендів та особистого блогу через соціальні мережі в сучасних умовах. Захід відбудеться 26 серпня 2023 року у КВЦ "Парковий", місто Київ.

Orange Forum — це не просто конференція. Це нова хвиля блогінгу. Блог давно перестав бути просто місцем для гарних фото. Блог — це бізнес, ЗМІ та інструмент для збору донатів в одному форматі.

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Головним завданням Orange Forum є розвиток українських інфлюенсерів, тих, хто створює бізнес за допомогою блогу.

На вас чекає: 

  • насичена програма з 10:00 до 21:00;
  • наймасштабніший нетворкінг з блогерами та підприємцями;
  • тематичні майстер-класи та інтерактиви;
  • ком'юніті однодумців, де ви зможете знайти друзів, клієнтів або підрядників для співпраці;
  • інтерактивний зошит, розроблений спеціально під івент;
  • дискусійні панелі з інфлюенсерами та лідерами ринку;
  • для кемперів — приватна afterparty після закінчення форуму;
  • неочікувані локації для зйомки крутого контенту у ваш блог.

На сцені Orange Forum: Сергій Притула, Маша Єфросиніна, Ірина Горова, Леонід Мартинчик, Борис Давиденко, Михайло Бойко, Дмитро Євтушенко, Олександр Волошин, Аріна Гєрєєва, Катерина Мотрич, Анна Черненко, Антон Бокий, Аліна Дикуха, Юлія Бевзенко. 

Ви дізнаєтесь: 

  • рекомендації та лайфхаки для створення контенту, який залучатиме та утримуватиме аудиторію;
  • як визначитись з нішею і зрозуміти, у чому твоя унікальність;
  • як продавати в кайф та підвищувати LVT клієнта;
  • як визначити та залучити свою цільову аудиторію, користуючись найактуальнішими техніками;
  • як перестати боятися публічності та легко транслювати свої цінності у блозі;
  • як скласти чіткий план виходу на Х підписників і новий рівень заробітку в блозі.

Засновниця Orange Forum: Аніта Соловей — блогерка, підприємниця, авторка концепції оранжевого блогера.

Аніта Соловей

 

Співзасновниця Orange Forum: Анна Черненко — засновниця діджитал агенції A/typical.

Забронювати місце для участі в конференції можете за посиланням: orange-forum.com.

  • Місце проведення заходу: КВЦ "Парковий", місто Київ.
  • Адреса: Паркова дорога, 16а.
  • Дата: 26.08.2023.
  • Час початку заходу: 10:00.

Нагадаємо, у вересні відбудеться міжнародний банківський форум SME Banking Digital Lab. Він пройде у форматі онлайн.

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