У Києві відбудеться перша масштабна українська конференція для блогерів та підприємців

Конференція "Orange Forum"

"Orange Forum" — перша українська конференція для блогерів, експертів та підприємців, яка спрямована на розвиток брендів та особистого блогу через соціальні мережі в сучасних умовах. Захід відбудеться 26 серпня 2023 року у КВЦ "Парковий", місто Київ.

Orange Forum — це не просто конференція. Це нова хвиля блогінгу. Блог давно перестав бути просто місцем для гарних фото. Блог — це бізнес, ЗМІ та інструмент для збору донатів в одному форматі.

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Головним завданням Orange Forum є розвиток українських інфлюенсерів, тих, хто створює бізнес за допомогою блогу.

На вас чекає:

насичена програма з 10:00 до 21:00;

наймасштабніший нетворкінг з блогерами та підприємцями;

тематичні майстер-класи та інтерактиви;

ком'юніті однодумців, де ви зможете знайти друзів, клієнтів або підрядників для співпраці;

інтерактивний зошит, розроблений спеціально під івент;

дискусійні панелі з інфлюенсерами та лідерами ринку;

для кемперів — приватна afterparty після закінчення форуму;

неочікувані локації для зйомки крутого контенту у ваш блог.

На сцені Orange Forum: Сергій Притула, Маша Єфросиніна, Ірина Горова, Леонід Мартинчик, Борис Давиденко, Михайло Бойко, Дмитро Євтушенко, Олександр Волошин, Аріна Гєрєєва, Катерина Мотрич, Анна Черненко, Антон Бокий, Аліна Дикуха, Юлія Бевзенко.

Ви дізнаєтесь:

рекомендації та лайфхаки для створення контенту, який залучатиме та утримуватиме аудиторію;

як визначитись з нішею і зрозуміти, у чому твоя унікальність;

як продавати в кайф та підвищувати LVT клієнта;

як визначити та залучити свою цільову аудиторію, користуючись найактуальнішими техніками;

як перестати боятися публічності та легко транслювати свої цінності у блозі;

як скласти чіткий план виходу на Х підписників і новий рівень заробітку в блозі.

Засновниця Orange Forum: Аніта Соловей — блогерка, підприємниця, авторка концепції оранжевого блогера.

Аніта Соловей

Співзасновниця Orange Forum: Анна Черненко — засновниця діджитал агенції A/typical.

Забронювати місце для участі в конференції можете за посиланням: orange-forum.com.

Місце проведення заходу: КВЦ "Парковий", місто Київ.

Адреса: Паркова дорога, 16а.

Дата: 26.08.2023.

Час початку заходу: 10:00.

Нагадаємо, у вересні відбудеться міжнародний банківський форум SME Banking Digital Lab. Він пройде у форматі онлайн.