У Києві відбудеться перша масштабна українська конференція для блогерів та підприємців
"Orange Forum" — перша українська конференція для блогерів, експертів та підприємців, яка спрямована на розвиток брендів та особистого блогу через соціальні мережі в сучасних умовах. Захід відбудеться 26 серпня 2023 року у КВЦ "Парковий", місто Київ.
Orange Forum — це не просто конференція. Це нова хвиля блогінгу. Блог давно перестав бути просто місцем для гарних фото. Блог — це бізнес, ЗМІ та інструмент для збору донатів в одному форматі.
Головним завданням Orange Forum є розвиток українських інфлюенсерів, тих, хто створює бізнес за допомогою блогу.
На вас чекає:
- насичена програма з 10:00 до 21:00;
- наймасштабніший нетворкінг з блогерами та підприємцями;
- тематичні майстер-класи та інтерактиви;
- ком'юніті однодумців, де ви зможете знайти друзів, клієнтів або підрядників для співпраці;
- інтерактивний зошит, розроблений спеціально під івент;
- дискусійні панелі з інфлюенсерами та лідерами ринку;
- для кемперів — приватна afterparty після закінчення форуму;
- неочікувані локації для зйомки крутого контенту у ваш блог.
На сцені Orange Forum: Сергій Притула, Маша Єфросиніна, Ірина Горова, Леонід Мартинчик, Борис Давиденко, Михайло Бойко, Дмитро Євтушенко, Олександр Волошин, Аріна Гєрєєва, Катерина Мотрич, Анна Черненко, Антон Бокий, Аліна Дикуха, Юлія Бевзенко.
Ви дізнаєтесь:
- рекомендації та лайфхаки для створення контенту, який залучатиме та утримуватиме аудиторію;
- як визначитись з нішею і зрозуміти, у чому твоя унікальність;
- як продавати в кайф та підвищувати LVT клієнта;
- як визначити та залучити свою цільову аудиторію, користуючись найактуальнішими техніками;
- як перестати боятися публічності та легко транслювати свої цінності у блозі;
- як скласти чіткий план виходу на Х підписників і новий рівень заробітку в блозі.
Засновниця Orange Forum: Аніта Соловей — блогерка, підприємниця, авторка концепції оранжевого блогера.
Співзасновниця Orange Forum: Анна Черненко — засновниця діджитал агенції A/typical.
Забронювати місце для участі в конференції можете за посиланням: orange-forum.com.
- Місце проведення заходу: КВЦ "Парковий", місто Київ.
- Адреса: Паркова дорога, 16а.
- Дата: 26.08.2023.
- Час початку заходу: 10:00.
Нагадаємо, у вересні відбудеться міжнародний банківський форум SME Banking Digital Lab. Він пройде у форматі онлайн.