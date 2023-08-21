В Киеве пройдет первая масштабная украинская конференция для блоггеров и предпринимателей
"Orange Forum" — первая украинская конференция для блогеров, экспертов и предпринимателей, направленная на развитие брендов и личного блога через социальные сети в современных условиях. Мероприятие состоится 26 августа 2023 в КВЦ "Парковый", город Киев.
Orange Forum — это не просто конференция. Это новая волна блогинга. Блог давно не является просто местом для хороших фото. Блог — это бизнес, СМИ и инструмент для сбора донатов в одном формате.
Главной задачей Orange Forum является развитие украинских инфлюэнсеров, создающих бизнес с помощью блога.
Вас ждет:
- насыщенная программа с 10:00 до 21:00;
- самый масштабный нетворкинг с блоггерами и предпринимателями;
- тематические мастер-классы и интерактивы;
- коммьюнити единомышленников, где вы сможете найти друзей, клиентов или подрядчиков для сотрудничества;
- интерактивная тетрадь, разработанная специально под ивент;
- дискуссионные панели с инфлюэнсерами и лидерами рынка;
- для кемперов — частная afterparty после окончания форума;
- неожиданные локации для съемки крутого контента в вашем блоге.
На сцене Orange Forum: Сергей Притула, Маша Ефросинина, Ирина Горова, Леонид Мартынчик, Борис Давыденко, Михаил Бойко, Дмитрий Евтушенко, Александр Волошин, Арина Гереева, Екатерина Мотрич, Анна Черненко, Антон Бокий, Алина Дикуха, Юлия Бевзенко.
Вы узнаете:
- рекомендации и лайфхаки для создания контента, который будет привлекать аудиторию;
- как определиться с нишей и понять, в чем твоя уникальность;
- как продавать в кайф и увеличивать LVT клиента;
- как определить и привлечь свою целевую аудиторию, пользуясь самыми актуальными техниками;
- как перестать бояться публичности и легко транслировать свои ценности в блоге;
- как составить четкий план выхода на Х подписчиков и новый уровень заработка в блоге.
Основательница Orange Forum: Анита Соловей — блогер, предпринимательница, автор концепции оранжевого блогера.
Соучредитель Orange Forum: Анна Черненко — основательница диджитал агентства A/typical.
Забронировать место для участия в конференции вы можете по ссылке: orange-forum.com.
- Место проведения мероприятия: КВЦ "Парковый", город Киев.
- Адрес: Парковая дорога, 16а.
- Дата: 26.08.2023.
- Время начала мероприятия: 10:00.
Напомним, в сентябре состоится международный банковский форум SME Banking Digital Lab. Он пройдет в формате онлайн.