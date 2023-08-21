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В Киеве пройдет первая масштабная украинская конференция для блоггеров и предпринимателей

21 августа 2023 17:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве пройдет первая масштабная украинская конференция для блоггеров и предпринимателей
Конференция "Orange Forum"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

"Orange Forum" — первая украинская конференция для блогеров, экспертов и предпринимателей, направленная на развитие брендов и личного блога через социальные сети в современных условиях. Мероприятие состоится 26 августа 2023 в КВЦ "Парковый", город Киев.

Orange Forum — это не просто конференция. Это новая волна блогинга. Блог давно не является просто местом для хороших фото. Блог — это бизнес, СМИ и инструмент для сбора донатов в одном формате.

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Главной задачей Orange Forum является развитие украинских инфлюэнсеров, создающих бизнес с помощью блога.

Вас ждет:

  • насыщенная программа с 10:00 до 21:00;
  • самый масштабный нетворкинг с блоггерами и предпринимателями;
  • тематические мастер-классы и интерактивы;
  • коммьюнити единомышленников, где вы сможете найти друзей, клиентов или подрядчиков для сотрудничества;
  • интерактивная тетрадь, разработанная специально под ивент;
  • дискуссионные панели с инфлюэнсерами и лидерами рынка;
  • для кемперов — частная afterparty после окончания форума;
  • неожиданные локации для съемки крутого контента в вашем блоге.

На сцене Orange Forum: Сергей Притула, Маша Ефросинина, Ирина Горова, Леонид Мартынчик, Борис Давыденко, Михаил Бойко, Дмитрий Евтушенко, Александр Волошин, Арина Гереева, Екатерина Мотрич, Анна Черненко, Антон Бокий, Алина Дикуха, Юлия Бевзенко.

Вы узнаете:

  • рекомендации и лайфхаки для создания контента, который будет привлекать аудиторию;
  • как определиться с нишей и понять, в чем твоя уникальность;
  • как продавать в кайф и увеличивать LVT клиента;
  • как определить и привлечь свою целевую аудиторию, пользуясь самыми актуальными техниками;
  • как перестать бояться публичности и легко транслировать свои ценности в блоге;
  • как составить четкий план выхода на Х подписчиков и новый уровень заработка в блоге.

Основательница Orange Forum: Анита Соловей — блогер, предпринимательница, автор концепции оранжевого блогера.

Анита Соловей

Соучредитель Orange Forum: Анна Черненко — основательница диджитал агентства A/typical.

Забронировать место для участия в конференции вы можете по ссылке: orange-forum.com.

  • Место проведения мероприятия: КВЦ "Парковый", город Киев.
  • Адрес: Парковая дорога, 16а.
  • Дата: 26.08.2023.
  • Время начала мероприятия: 10:00.

Напомним, в сентябре состоится международный банковский форум SME Banking Digital Lab. Он пройдет в формате онлайн.

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