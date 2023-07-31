У вересні відбудеться онлайн-форум SME Banking Digital Lab: як взяти участь

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

У вересні відбудеться міжнародний банківський форум SME Banking Digital Lab. Він пройде у форматі онлайн.

Дізнатися актуальну програму та зареєструватися на форум можна за посиланням.

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Форум SME Banking Digital Lab

Міжнародний банківський форум відбудеться 6 вересня 2023 року.

SME Banking Digital Lab цього року буде присвячено цифровим технологіям у сфері обслуговування малого та середнього бізнесу. Тут ви зможете обмінятися досвідом з провідними експертами, дізнатися про останні тенденції та інновації в галузі банківських послуг для малого та середнього підприємництва.

SME Banking Digital Lab надасть вам можливість розширити свої знання та знайти нові шляхи для розвитку вашого бізнесу. На форум запрошують всіх зацікавлених осіб, включаючи представників фінансових установ, стартапів, інвесторів та підприємців.

Не пропустіть шанс бути в курсі останніх технологічних тенденцій і застосувати їх у своєму бізнесі. Приєднуйтесь до конференції SME Banking Digital Lab та будьте попереду конкурентів!

Актуальна програма та онлайн-реєстрація за посиланням.