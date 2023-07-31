В сентябре состоится онлайн-форум SME Banking Digital Lab: как принять участие

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

В сентябре пройдет международный банковский форум SME Banking Digital Lab. Он будет в формате онлайн.

Узнать актуальную программу и зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

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Форум SME Banking Digital Lab

Международный банковский форум пройдет 6 сентября 2023 года.

SME Banking Digital Lab в этом году будет посвящен цифровым технологиям в сфере обслуживания малого и среднего бизнеса. Здесь вы сможете обменяться опытом с ведущими экспертами, узнать последние тенденции и инновации в области банковских услуг для малого и среднего предпринимательства.

SME Banking Digital Lab позволит вам расширить свои знания и найти новые пути для развития вашего бизнеса. На форум приглашаются все заинтересованные лица, включая представителей финансовых учреждений, стартапов, инвесторов и предпринимателей.

Не упустите шанс быть в курсе последних технологических тенденций и применить их в своем бизнесе. Присоединяйтесь к конференции SME Banking Digital Lab и будьте впереди конкурентов!

Актуальная программа и онлайн-регистрация по ссылке.