В сентябре состоится онлайн-форум SME Banking Digital Lab: как принять участие
В сентябре пройдет международный банковский форум SME Banking Digital Lab. Он будет в формате онлайн.
Узнать актуальную программу и зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
Форум SME Banking Digital Lab
Международный банковский форум пройдет 6 сентября 2023 года.
SME Banking Digital Lab в этом году будет посвящен цифровым технологиям в сфере обслуживания малого и среднего бизнеса. Здесь вы сможете обменяться опытом с ведущими экспертами, узнать последние тенденции и инновации в области банковских услуг для малого и среднего предпринимательства.
SME Banking Digital Lab позволит вам расширить свои знания и найти новые пути для развития вашего бизнеса. На форум приглашаются все заинтересованные лица, включая представителей финансовых учреждений, стартапов, инвесторов и предпринимателей.
Не упустите шанс быть в курсе последних технологических тенденций и применить их в своем бизнесе. Присоединяйтесь к конференции SME Banking Digital Lab и будьте впереди конкурентов!
Актуальная программа и онлайн-регистрация по ссылке.