В Україні відбудеться перша національна конференція-виставка "Хлібна індустрія"
Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) у партнерстві зі Спілкою "Борошномели України" та Agro Marketing Agency 17-18 серпня 2023 року в м. Вінниця (готель "Франція", вул. Соборна 34) оголошують проведення Першої національної конференції-виставки "Хлібна індустрія".
Що відомо про захід "Хлібна індустрія-2023"
Конференція-виставка "Хлібна індустрія-2023" — це захід про хліб та хлібобулочні вироби, макарони, борошняні вироби, борошно та крупи, маркетинг і збут продукції.
В рамках конференції пройде виставка інгредієнтів, лабораторного обладнання, устаткування для виробництва продукції та її пакування, послуг та іншого.
Участь у заході приймуть ТОП-менеджери, керівники та власники хлібохолдингів і хлібозаводів, виробників борошна, борошняних виробів, круп та інших зернопереробних підприємств, представники ритейлу, постачальники упаковки, сировини, обладнання і технологій, представники влади й інші учасники агропромислового та суміжних секторів.
Спікерами конференції виступлять представники бізнесу, профільних експертних кіл, провідні експерти з означених питань з Верховної ради, Кабінету Міністрів України, ДПСС та ДПС.
Основні напрямки дискусій, виступів та експозицій:
- Військова економіка України та макроекономічний прогноз.
- Державна політика на аграрному ринку.
- Податкові інновації та тіньовий ринок хлібної індустрії (хліб і хлібобулочні вироби, макарони, борошняні вироби, борошно та крупи).
- Проблеми якості зерна та адаптація харчового законодавства України до вимог ЄС.
- Взаємини виробників із ритейлом.
- Інструменти залучення фінансування для розвитку хлібної індустрії.
- Маркетинг хлібної продукції, франчайзинг і розвиток прямих продажів.
- Вплив гуманітарних поставок на розвиток хлібної індустрії.
- Прогресивні рішення енергозабезпечення.
- Етнічні та нішеві продукти.
- Сучасні технологічні рішення для хлібної індустрії.
Організатори: Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП), Спілка "Борошномели України" та Agro Marketing Agency.
Конференція відбудеться за підтримки: Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України, об’єднання "Укрхарчопром" та асоціації "Укрхлібпром".
Генеральний спонсор: бренд нової хлібної культури – "Agrola" (ПрАТ "Концерн Хлібпром").
Інформаційний партнер: Інтерфакс-Україна.
Для участі в конференції-виставці потрібно зареєструватись за посиланням.
Щодо питань участі, розміщення реклами, виступу з доповіддю звертайтеся до координаторів:
Agro Marketing Agency
Святослав Ткаченко
Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП)
Дмитро Романів