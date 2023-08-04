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В Україні відбудеться перша національна конференція-виставка "Хлібна індустрія"

4 серпня 2023 16:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні відбудеться перша національна конференція-виставка "Хлібна індустрія"
Конференція-виставка "Хлібна індустрія"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) у партнерстві зі Спілкою "Борошномели України" та Agro Marketing Agency 17-18 серпня 2023 року в м. Вінниця (готель "Франція", вул. Соборна 34) оголошують проведення Першої національної конференції-виставки "Хлібна індустрія". 

Що відомо про захід "Хлібна індустрія-2023"

Конференція-виставка "Хлібна індустрія-2023" — це захід про хліб та хлібобулочні вироби, макарони, борошняні вироби, борошно та крупи, маркетинг і збут продукції.

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В рамках конференції пройде виставка інгредієнтів, лабораторного обладнання, устаткування для виробництва продукції та її пакування, послуг та іншого.

Участь у заході приймуть ТОП-менеджери, керівники та власники хлібохолдингів і хлібозаводів, виробників борошна, борошняних виробів, круп та інших зернопереробних підприємств, представники ритейлу, постачальники упаковки, сировини, обладнання і технологій, представники влади й інші учасники агропромислового та суміжних секторів.

Спікерами конференції виступлять представники бізнесу, профільних експертних кіл, провідні експерти з означених питань з Верховної ради, Кабінету Міністрів України, ДПСС та ДПС.

Хлебная индустрия
Спікери конференції-виставки

Основні напрямки дискусій, виступів та експозицій:

  • Військова економіка України та макроекономічний прогноз.
  • Державна політика на аграрному ринку.
  • Податкові інновації та тіньовий ринок хлібної індустрії (хліб і хлібобулочні вироби, макарони, борошняні вироби, борошно та крупи).
  • Проблеми якості зерна та адаптація харчового законодавства України до вимог ЄС.
  • Взаємини виробників із ритейлом.
  • Інструменти залучення фінансування для розвитку хлібної індустрії.
  • Маркетинг хлібної продукції, франчайзинг і розвиток прямих продажів.
  • Вплив гуманітарних поставок на розвиток хлібної індустрії.
  • Прогресивні рішення енергозабезпечення.
  • Етнічні та нішеві продукти.
  • Сучасні технологічні рішення для хлібної індустрії.

Організатори: Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП), Спілка "Борошномели України" та Agro Marketing Agency.

Конференція відбудеться за підтримки: Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України, об’єднання "Укрхарчопром" та асоціації "Укрхлібпром".

Генеральний спонсор: бренд нової хлібної культури – "Agrola" (ПрАТ "Концерн Хлібпром").

Інформаційний партнер: Інтерфакс-Україна.

Для участі в конференції-виставці потрібно зареєструватись за посиланням

Щодо питань участі, розміщення реклами, виступу з доповіддю звертайтеся до координаторів:

Agro Marketing Agency

Святослав Ткаченко

+380633577359

[email protected] 

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП)

Дмитро Романів

+380954097007

[email protected]

 

 

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