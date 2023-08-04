В Україні відбудеться перша національна конференція-виставка "Хлібна індустрія"

Конференція-виставка "Хлібна індустрія"

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) у партнерстві зі Спілкою "Борошномели України" та Agro Marketing Agency 17-18 серпня 2023 року в м. Вінниця (готель "Франція", вул. Соборна 34) оголошують проведення Першої національної конференції-виставки "Хлібна індустрія".

Що відомо про захід "Хлібна індустрія-2023"

Конференція-виставка "Хлібна індустрія-2023" — це захід про хліб та хлібобулочні вироби, макарони, борошняні вироби, борошно та крупи, маркетинг і збут продукції.

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В рамках конференції пройде виставка інгредієнтів, лабораторного обладнання, устаткування для виробництва продукції та її пакування, послуг та іншого.

Участь у заході приймуть ТОП-менеджери, керівники та власники хлібохолдингів і хлібозаводів, виробників борошна, борошняних виробів, круп та інших зернопереробних підприємств, представники ритейлу, постачальники упаковки, сировини, обладнання і технологій, представники влади й інші учасники агропромислового та суміжних секторів.

Спікерами конференції виступлять представники бізнесу, профільних експертних кіл, провідні експерти з означених питань з Верховної ради, Кабінету Міністрів України, ДПСС та ДПС.

Спікери конференції-виставки

Основні напрямки дискусій, виступів та експозицій:

Військова економіка України та макроекономічний прогноз.

Державна політика на аграрному ринку.

Податкові інновації та тіньовий ринок хлібної індустрії (хліб і хлібобулочні вироби, макарони, борошняні вироби, борошно та крупи).

Проблеми якості зерна та адаптація харчового законодавства України до вимог ЄС.

Взаємини виробників із ритейлом.

Інструменти залучення фінансування для розвитку хлібної індустрії.

Маркетинг хлібної продукції, франчайзинг і розвиток прямих продажів.

Вплив гуманітарних поставок на розвиток хлібної індустрії.

Прогресивні рішення енергозабезпечення.

Етнічні та нішеві продукти.

Сучасні технологічні рішення для хлібної індустрії.

Організатори: Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП), Спілка "Борошномели України" та Agro Marketing Agency.

Конференція відбудеться за підтримки: Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України, об’єднання "Укрхарчопром" та асоціації "Укрхлібпром".

Генеральний спонсор: бренд нової хлібної культури – "Agrola" (ПрАТ "Концерн Хлібпром").

Інформаційний партнер: Інтерфакс-Україна.

Для участі в конференції-виставці потрібно зареєструватись за посиланням.

Щодо питань участі, розміщення реклами, виступу з доповіддю звертайтеся до координаторів:

Agro Marketing Agency

Святослав Ткаченко

+380633577359

[email protected]

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП)

Дмитро Романів

+380954097007

[email protected]