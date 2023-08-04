В Украине состоится первая национальная конференция-выставка "Хлебная индустрия"
Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) в партнерстве с Союзом "Мукомолы Украины" и Agro Marketing Agency 17-18 августа 2023 года в г. Винница (гостиница "Франция", ул. Соборная 34) объявляют проведение Первой национальной конференции-выставки "Хлебная индустрия".
Что известно о мероприятии "Хлебная индустрия-2023"
Конференция-выставка "Хлебная индустрия-2023" — это мероприятие о хлебе и хлебобулочных изделиях, макаронах, мучных изделиях, муке и крупах, маркетинге и сбыте продукции.
В рамках конференции пройдет выставка ингредиентов, лабораторного оборудования, оборудования для производства продукции и упаковки, услуг и прочего.
В мероприятии примут участие ТОП-менеджеры, руководители и владельцы хлебохолдингов и хлебозаводов, производителей муки, мучных изделий, круп и других зерноперерабатывающих предприятий, представители ритейла, поставщики упаковки, сырья, оборудования и технологий, представители власти и другие участники агропромышленного и смежных секторов.
Спикерами конференции выступят представители бизнеса, профильных экспертных кругов, ведущие эксперты по вопросам Верховной рады, Кабинета Министров Украины, ГНСС и ГНС.
Основные направления дискуссий, выступлений и экспозиций:
- Военная экономика и макроэкономический прогноз.
- Государственная политика на аграрном рынке.
- Налоговые инновации и теневой рынок хлебной промышленности (хлеб и хлебобулочные изделия, макароны, мучные изделия, мука и крупы).
- Проблемы качества зерна и адаптация пищевого законодательства к требованиям ЕС.
- Взаимоотношения производителей с ритейлом.
- Инструменты для привлечения финансирования для развития хлебной индустрии.
- Маркетинг хлебной продукции, франчайзинг и развитие прямых продаж.
- Воздействие гуманитарных поставок на развитие хлебной индустрии.
- Прогрессивные решения энергообеспечения.
- Этнические и нишевые продукты.
- Современные технологические решения для хлебной промышленности.
Организаторы: Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП), Союз "Мукомолы Украины" и Agro Marketing Agency.
Конференция состоится при поддержке: Министерства экономики Украины, Министерства аграрной политики Украины, объединения "Укрпищепром" и ассоциации "Укрхлебпром".
Генеральный спонсор: бренд новой хлебной культуры - "Agrola" (ЧАО "Концерн Хлебпром").
Информационный партнер: Интерфакс-Украина.
Для участия в конференции-выставке необходимо зарегистрироваться по ссылке .
По вопросам участия, размещения рекламы, выступления с докладом обращайтесь к координаторам:
Agro Marketing Agency
Святослав Ткаченко
Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП)
Дмитрий Романов