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В Украине состоится первая национальная конференция-выставка "Хлебная индустрия"

4 августа 2023 16:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине состоится первая национальная конференция-выставка "Хлебная индустрия"
Конференция-выставка "Хлебная индустрия"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) в партнерстве с Союзом "Мукомолы Украины" и Agro Marketing Agency 17-18 августа 2023 года в г. Винница (гостиница "Франция", ул. Соборная 34) объявляют проведение Первой национальной конференции-выставки "Хлебная индустрия".

Что известно о мероприятии "Хлебная индустрия-2023"

Конференция-выставка "Хлебная индустрия-2023" — это мероприятие о хлебе и хлебобулочных изделиях, макаронах, мучных изделиях, муке и крупах, маркетинге и сбыте продукции.

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В рамках конференции пройдет выставка ингредиентов, лабораторного оборудования, оборудования для производства продукции и упаковки, услуг и прочего.

В мероприятии примут участие ТОП-менеджеры, руководители и владельцы хлебохолдингов и хлебозаводов, производителей муки, мучных изделий, круп и других зерноперерабатывающих предприятий, представители ритейла, поставщики упаковки, сырья, оборудования и технологий, представители власти и другие участники агропромышленного и смежных секторов.

Спикерами конференции выступят представители бизнеса, профильных экспертных кругов, ведущие эксперты по вопросам Верховной рады, Кабинета Министров Украины, ГНСС и ГНС.

Хлебная индустрия
Спикеры конференции-выставки

Основные направления дискуссий, выступлений и экспозиций:

  • Военная экономика и макроэкономический прогноз.
  • Государственная политика на аграрном рынке.
  • Налоговые инновации и теневой рынок хлебной промышленности (хлеб и хлебобулочные изделия, макароны, мучные изделия, мука и крупы).
  • Проблемы качества зерна и адаптация пищевого законодательства к требованиям ЕС.
  • Взаимоотношения производителей с ритейлом.
  • Инструменты для привлечения финансирования для развития хлебной индустрии.
  • Маркетинг хлебной продукции, франчайзинг и развитие прямых продаж.
  • Воздействие гуманитарных поставок на развитие хлебной индустрии.
  • Прогрессивные решения энергообеспечения.
  • Этнические и нишевые продукты.
  • Современные технологические решения для хлебной промышленности.

Организаторы: Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП), Союз "Мукомолы Украины" и Agro Marketing Agency.

Конференция состоится при поддержке: Министерства экономики Украины, Министерства аграрной политики Украины, объединения "Укрпищепром" и ассоциации "Укрхлебпром".

Генеральный спонсор: бренд новой хлебной культуры - "Agrola" (ЧАО "Концерн Хлебпром").

Информационный партнер: Интерфакс-Украина.

Для участия в конференции-выставке необходимо зарегистрироваться по ссылке .

По вопросам участия, размещения рекламы, выступления с докладом обращайтесь к координаторам:

Agro Marketing Agency

Святослав Ткаченко

+380633577359

[email protected]

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП)

Дмитрий Романов

+380954097007

[email protected]

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