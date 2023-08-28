Запалили на "Orange Forum": у Києві відбулася конференція блогерської індустрії

Борис Давиденко і Аніта Соловей. Фото: Orange Forum

26 серпня пройшла наймасштабніша подія літа інфлюенс-маркетингового ринку — перша українська конференція "Orange Forum" для блогерів, експертів та підприємців, яку спрямовано на розвиток брендів та особистого блогу через соціальні мережі в сучасних умовах.

Засновницею "Orange Forum" стала Аніта Соловей — блогерка, підприємниця, авторка концепції оранжевого блогера. Співзасновниця "Orange Forum": Анна Черненко — засновниця діджитал-агенції A/typical.

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Аніта Соловей. Фото: Orange Forum

Анна Черненко. Фото: Orange Forum

"Нова хвиля блогінгу"

"Orange Forum" — це не просто конференція. Це нова хвиля блогінгу. Блог давно перестав бути просто місцем для гарних фото. Блог — це бізнес, ЗМІ та інструмент для збору донатів в одному форматі.

Головним завданням "Orange Forum" є розвиток українських інфлюенсерів, тих, хто створює бізнес за допомогою блогу.

"Блогерів потрібно було об’єднати, адже діджиталізація всього популяризується, а ставлення до нас в мережі — ні. Вже давно зрозуміло, що блогери, інфлюенсери — це новий бізнес, новий маркетинговий інструмент, новий голос. Ідея форуму в тому, щоб змінити ставлення до контенту свого блогу та побачити його під іншим кутом. Я хочу, щоб всі стали блогерами, адже нам потрібно більше голосів, щоб нас чули та цінували", — коментує організаторка "Orange Forum" Аніта Соловей.

Фото: Orange Forum

Спікери конференції

Спікерами конференції стали експерти з різносторонніх витоків бізнесу: Сергій Притула, Маша Єфросиніна, Ірина Горова, Леонід Мартинчик, Борис Давиденко, Михайло Бойко, Дмитро Євтушенко, Олександр Волошин, Аріна Гєрєєва, Катерина Мотрич, Анна Черненко, Антон Бокий, Аліна Дикуха, Юлія Бевзенко.

Антон Бокий. Фото: Orange Forum

Маша Єфросиніна. Фото: Orange Forum

Ірина Горова. Фото: Orange Forum

Сергій Притула. Фото: Orange Forum

Слухачам вдалося дізнатися про лайфхаки для створення контенту, який залучатиме та утримуватиме аудиторію; як визначитись з нішею і зрозуміти, у чому твоя унікальність; як продавати в кайф та підвищувати LVT клієнта; як визначити та залучити свою цільову аудиторію, користуючись найактуальнішими техніками; як перестати боятися публічності та легко транслювати свої цінності у блозі; як скласти чіткий план виходу на Х підписників і новий рівень заробітку у блозі.

Діма Євтушенко. Фото: Orange Forum

Олександр Волошин. Фото: Orange Forum

Леонід Мартинчик. Фото: Orange Forum

На завершення конференції співачка та сонграйтерка Diana Gloster подарувала концертну програму, а найголовніше — виконала гімн "Orange Forum".

Diana Gloster. Фото: Orange Forum

Об’єднавшись з БО "Благодійний фонд Сергія Притули", під час конференції тривав збір коштів на обладнання для стабілізаційного пункту в Оріхові, Запорізька область. Наразі збір продовжується, тому у кожного ще є можливість долучитись до нього та допомогти зберегти життя нашим військовим.

Сергій Притула. Фото: Orange Forum

Доєднатись до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, у вересні відбудеться міжнародний банківський форум SME Banking Digital Lab. Він пройде у форматі онлайн.