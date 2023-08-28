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Зажгли на "Orange Forum": в Киеве прошла конференция блогерской индустрии

28 августа 2023 14:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зажгли на "Orange Forum": в Киеве прошла конференция блоггерской индустрии
Борис Давыденко и Анита Соловей. Фото: Orange Forum
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

26 августа прошло самое масштабное событие лета инфлюэнс-маркетингового рынка — первая украинская конференция "Orange Forum" для блогеров, экспертов и предпринимателей, направленная на развитие брендов и личного блога через социальные сети в современных условиях.

Основательницей "Orange Forum" стала Анита Соловей — блогер, предпринимательница, автор концепции оранжевого блогера. Соучредитель "Orange Forum": Анна Черненко — основательница диджитал-агентства A/typical.

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Анита Соловей. Фото: Orange Forum
Анна Черненко. Фото: Orange Forum

"Новая волна блогинга"

"Orange Forum" — это не просто конференция. Это новая волна блогинга. Блог давно не является просто местом для хороших фото. Блог — это бизнес, СМИ и инструмент для сбора донатов в одном формате.

Главной задачей "Orange Forum" является развитие украинских инфлюэнсеров, создающих бизнес с помощью блога.

"Блогеров нужно было объединить, ведь диджитализация всего популяризируется, а отношение к нам в сети нет. Уже давно понятно, что блогеры, инфлюэнсеры — это новый бизнес, новый маркетинговый инструмент, новый голос. Идея форума в том, чтобы изменить отношение к контенту своего блога и увидеть его под другим углом. Я хочу, чтобы все стали блогерами, ведь нам нужно больше голосов, чтобы нас слышали и ценили", комментирует организатор "Orange Forum" Анита Соловей.

Фото: Orange Forum

Спикеры конференции

Спикерами конференции стали эксперты по разносторонним истокам бизнеса: Сергей Притула, Маша Ефросинина, Ирина Горова, Леонид Мартынчик, Борис Давиденко, Михаил Бойко, Дмитрий Евтушенко, Александр Волошин, Арина Гереева, Екатерина Мотрич, Анна Черненко, Антон Бокий, Алина Дикуха, Юлия Бевзенко.

Антон Бокий. Фото: Orange Forum
Маша Ефросинина. Фото: Orange Forum
Ирина Горова. Фото: Orange Forum
Сергей Притула. Фото: Orange Forum

Слушателям удалось узнать о лайфхаках для создания контента, который будет привлекать и удерживать аудиторию; как определиться с нишей и понять, в чем твоя уникальность; как продавать в кайф и увеличивать LVT клиента; как определить и привлечь свою целевую аудиторию, пользуясь самыми актуальными техниками; как перестать бояться публичности и легко транслировать свои ценности в блоге; как составить четкий план выхода на Х подписчиков и новый уровень заработка в блоге.

Дима Евтушенко. Фото: Orange Forum
Александр Волошин. Фото: Orange Forum
Леонид Мартынчик. Фото: Orange Forum

В завершение конференции певица и сонграйтер Diana Gloster подарила концертную программу, а самое главное — исполнила гимн "Orange Forum".

Diana Gloster. Фото: Orange Forum

Объединившись с БО "Благотворительный фонд Сергея Притулы", во время конференции продолжался сбор средств на стабилизационный пункт в Орехове, Запорожская область. Сейчас сбор продолжается, поэтому у каждого есть возможность приобщиться к нему и помочь сохранить жизнь нашим военным.

Сергей Притула. Фото: Orange Forum

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, в сентябре состоится международный банковский форум SME Banking Digital Lab. Он пройдет в формате онлайн.

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