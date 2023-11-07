Что известно о конструкторе веб-сайтов Weblium

Создание сайта. Иллюстративное фото: pixabay

Инструмент Weblium AI внедряет искусственный интеллект в процесс создания профессиональных веб-сайтов. Теперь вам просто нужно указать название вашей компании, кратко описать его, и через несколько минут вы получите готовый веб-сайт или лендинг, созданный специально под ваши нужды. Звучит как сказка, которую стоит испытать.

Упрощение для бизнеса в Интернете

"Мы понимаем, что украинские предприниматели сталкиваются со многими вызовами и задачами. Мы стремились сделать их жизнь немного проще по представлению своего бизнеса в Интернете. Именно поэтому мы разработали конструктор веб-сайтов Weblium, и сегодня мы интегрируем в него искусственный интеллект, чтобы способствовать облегчению их задачи", — сказала Даниэлла Шихабутдинова, СОО Weblium.

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Скриншот с лендинга Weblium AI

Что известно об инструменте

Следует отметить, что в данный момент Weblium AI находится на этапе тестирования и активно набирает свою собственную базу знаний, что делает каждый новый сайт лучше предыдущего. Сегодня можно выделить пять основных преимуществ, которые оценит каждый, кто когда-либо имел дело с созданием своего сайта.

Скорость и эффективность: благодаря использованию искусственного интеллекта, вы можете создать свой веб-сайт за очень короткое время.

Лендинг Weblium AI

Профессиональный дизайн и инструменты для развития сайта: Weblium AI предоставляет вашему бизнесу возможность совершать значительный прорыв в Интернете. Можно создать сайт и использовать инструменты искусственного интеллекта, такие как визуальный и текстовый редакторы AI. Одним из основных преимуществ конструктора есть возможность легко редактировать, расширять и изменять сайт при необходимости.

Мобильная совместимость: сайты, созданные с помощью Weblium AI, автоматически адаптируются к разным устройствам и экранам, гарантируя удобный опыт для пользователей даже на смартфонах и планшетах.

Лендинг Weblium AI

Специализированные решения: Weblium AI подходит для различных видов бизнеса, включая магазины, рестораны, портфолио, блоги и многие другие.

SEO-оптимизация: Ваш веб-сайт, построенный на платформе Weblium с PRO-подпиской, обеспечивает высокий уровень поисковой оптимизации, что поможет вам в конкурентном мире Интернета.

Скорость результата

"Еще вчера даже с профессиональными конструкторами сайтов ожидание результата могло длиться несколько недель. Надо было выбирать шаблон, настраивать его, добавлять страницы и наполнять контентом. Сегодня мы считаем пока не минуты, но уже часы до получения финального результата. Попробуйте! Верю, вам понравится", — добавил Богдан Тимошенко, СМО Weblium.

Скриншот с лендинга Weblium AI

Weblium AI — это инновационный инструмент, который делает возможным для создания качественных веб-сайтов, независимо от уровня технических знаний и финансовых возможностей. Новая эра на рынке веб-дизайна наступает, и Интернет-пространство никогда не было таким доступным и удобным для создания собственных веб-сайтов. Предприниматели, фрилансеры, агентства и все, кто нуждается в профессиональном веб-сайте или лендинге могут легко использовать Weblium AI без необходимости больших затрат на разработку и дизайн.

Лендинг Weblium AI

Теперь, если вас интересует дизайн и процесс создания веб-сайтов, вы можете присоединиться к профессиональному коммьюнити Weblium. Здесь всегда интересно и весело, и вы найдете много единомышленников.

Напомним, в начале сентября количество активных пользователей криптозащиты Trustee Plus превысило отметку в 100 000 человек. Этот уникальный продукт позволяет использовать его в качестве бумажника для хранения и покупки биткоинов и других криптоактивов, а также в качестве платежного инструмента для проведения транзакций в криптовалютах в магазинах.