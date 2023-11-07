Що відомо про конструктор веб-сайтів Weblium

Створення сайту. Ілюстративне фото: pixabay

Інструмент Weblium AI впроваджує штучний інтелект у процес створення професійних веб-сайтів. Тепер вам просто потрібно вказати назву вашої компанії, коротко описати її, і через кілька хвилин ви отримаєте готовий веб-сайт або лендінг, створений спеціально під ваші потреби. Звучить, мов казка, яку варто випробувати.

Спрощення для бізнесу в Інтернеті

"Ми розуміємо, що українські підприємці стикаються з багатьма викликами і завданнями. Ми прагнули зробити їхнє життя трохи простішим щодо представлення свого бізнесу в Інтернеті. Саме тому ми розробили конструктор веб-сайтів Weblium, і сьогодні ми інтегруємо в нього штучний інтелект, щоб сприяти полегшенню їхнього завдання", — сказала Даніелла Шихабутдінова, СОО Weblium.

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Скриншот з лендінгу Weblium AI

Що відомо про інструмент

Слід відзначити, що в даний момент Weblium AI перебуває на етапі тестування і активно набирає свою власну базу знань, що робить кожен новий сайт кращим за попередній. Зараз можна виділити п'ять основних переваг, які оцінить кожен, хто коли-небудь мав справу зі створенням власного веб-сайту.

Швидкість і ефективність: завдяки використанню штучного інтелекту, ви можете створити свій веб-сайт за надзвичайно короткий час.

Лендінг Weblium AI

Професійний дизайн і інструменти для розвитку сайту: Weblium AI надає вашому бізнесу можливість робити значний прорив в Інтернеті. Ви можете створити сайт і використовувати інструменти штучного інтелекту, такі як візуальний і текстовий редактори AI. Однією з основних переваг конструктора є можливість легко редагувати, розширювати і змінювати сайт за потреби.

Мобільна сумісність: сайти, створені за допомогою Weblium AI, автоматично адаптуються до різних пристроїв і екранів, гарантуючи зручний досвід для користувачів навіть на смартфонах і планшетах.

Лендінг Weblium AI

Спеціалізовані рішення: Weblium AI підходить для різних видів бізнесу, включаючи магазини, ресторани, портфоліо, блоги і багато інших.

SEO-оптимізація: Ваш веб-сайт, який побудований на платформі Weblium з PRO-підпискою, забезпечує високий рівень пошукової оптимізації, що допоможе вам в конкурентному світі Інтернету.

Швидкість результату

"Ще вчора навіть з професійними конструкторами сайтів очікування результату могло тривати кілька тижнів. Треба було вибирати шаблон, налаштовувати його, додавати сторінки і наповнювати контентом. Сьогодні ми рахуємо поки що не хвилини, але вже години до отримання фінального результату. Спробуйте! Вірю, вам сподобається", — додав Богдан Тимошенко, СМО Weblium.

Скриншот з лендінгу Weblium AI

Weblium AI — це інноваційний інструмент, який робить можливим для всіх створення якісних веб-сайтів, незалежно від рівня технічних знань та фінансових можливостей. Нова ера на ринку веб-дизайну настає, і Інтернет-простір ніколи не був таким доступним і зручним для створення власних веб-сайтів. Підприємці, фрілансери, агентства та всі, хто потребує професійний веб-сайт або лендінг можуть легко використовувати Weblium AI без необхідності великих витрат на розробку і дизайн.

Лендінг Weblium AI

Зараз, якщо вас цікавить дизайн та процес створення веб-сайтів, ви можете приєднатися до професійного ком'юніті Weblium. Тут завжди цікаво і весело, і ви знайдете багато однодумців.

Нагадаємо, на початку вересня кількість активних користувачів криптозастосунку Trustee Plus перевищила позначку в 100 000 осіб. Цей унікальний продукт дозволяє використовувати його як гаманець для зберігання та купівлі біткоїнів та інших криптоактивів, а також як платіжний інструмент для проведення транзакцій у криптовалютах в магазинах.