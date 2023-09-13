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Вже понад 100 тисяч українців знають, як розраховуватись криптовалютою в магазинах

13 вересня 2023 11:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вже понад 100 тисяч українців знають, як розраховуватись криптовалютою в магазинах
Застосунок Trustee Plus
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На початку вересня кількість активних користувачів криптозастосунку Trustee Plus перевищила позначку в 100 000 осіб. Цей унікальний продукт дозволяє використовувати його як гаманець для зберігання та купівлі біткоїнів та інших криптоактивів, а також як платіжний інструмент для проведення транзакцій у криптовалютах в магазинах.

Про це повідомляє Trustee Plus.

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Це стало можливим завдяки інтегрованій банківській криптокарті, яка легко прив'язується до вашого крипторахунку і дозволяє автоматично розраховуватись в банківській мережі без зайвих операцій та комісій.

"Цікаво, що близько 31% усіх завантажень додатка стали можливими завдяки рекомендаціям друзів. Це свідчить про активну спільноту користувачів, яку важливо відзначити та відзначити", — зауважив Вадим Груша, СЕО Trustee Plus.

На сьогодні кількість українців, які користуються криптовалютою, перевищує 3 мільйони, і це свідчить про те, що Trustee Plus має великий потенціал для успіху в цьому сегменті. За даними компанії, кількість користувачів продовжує зростати, і їхніми подальшими планами є досягти позначки в 200 000 активних користувачів.

Протягом місяця після запуску криптокартки кількість користувачів зросла вдвічі, а щоденний приріст потроївся. Це свідчить про великий інтерес до продукту, оскільки він надає можливість зручно використовувати криптовалюту в повсякденному житті. Тепер понад 100 000 користувачів мають доступ до зручного інструменту для обміну криптовалюти на національні гроші, з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та надійним постачальником послуг.

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Однією з ключових переваг є простота використання продукту: достатньо завантажити додаток Trustee Plus, зареєструватися в ньому, оформити віртуальну картку і додати її до Apple Pay або Google Pay. Також важливо зазначити, що Trustee Plus відповідає європейським правовим нормам і може використовуватися за межами України.

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