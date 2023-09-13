Уже более 100 тысяч украинцев знают, как рассчитываться криптовалютой в магазинах

Приложение Trustee Plus

В начале сентября количество активных пользователей криптоприложения Trustee Plus превысило отметку в 100 000 человек. Этот уникальный продукт позволяет использовать его в качестве бумажника для хранения и покупки биткоинов и других криптоактивов, а также в качестве платежного инструмента для проведения транзакций в криптовалютах в магазинах.

Об этом сообщает Trustee Plus.

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Криптоприложение Trustee Plus

Это стало возможным благодаря интегрированной банковской криптокарте, которая легко привязывается к вашему криптосчету и позволяет автоматически рассчитываться в банковской сети без лишних операций и комиссий.

"Интересно, что около 31% всех загрузок приложения стали возможными благодаря рекомендациям друзей. Это свидетельствует об активном сообществе пользователей, которое важно отметить и отметить", — отметил Вадим Груша, СЕО Trustee Plus.

На сегодняшний день количество украинцев, пользующихся криптовалютой, превышает 3 миллиона, и это свидетельствует о том, что Trustee Plus имеет большой потенциал для успеха в этом сегменте. По данным компании, количество пользователей продолжает расти, и их дальнейшими планами является достичь отметки в 200 000 активных пользователей.

В течение месяца после запуска криптокартки количество пользователей выросло вдвое, а ежедневный прирост утроился. Это свидетельствует о большом интересе к продукту, поскольку он позволяет удобно использовать криптовалюту в повседневной жизни. Теперь более 100 000 пользователей имеют доступ к удобному инструменту для обмена криптовалюты на национальные деньги с интуитивно понятным интерфейсом и надежным поставщиком услуг.

Одним из ключевых преимуществ является простота использования продукта: достаточно загрузить приложение Trustee Plus, зарегистрироваться в нем, оформить виртуальную карту и добавить ее в Apple Pay или Google Pay. Также важно отметить, что Trustee Plus отвечает европейским правовым нормам и может использоваться за пределами Украины.