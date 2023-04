Авиакомпания SkyUp и фонд Future for Ukraine объединились ради детей с расстройством спектра аутизма

Породы без барьеров

Доступность путешествий касается не только финансов, но и возможности свободно путешествовать и качественно отдыхать без исключения. Для организации такого отдыха в Украине и за границей для детей с инвалидностью SkyUp и Join UP! объединяет усилия с ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ от фонда Future for Ukraine. Уже в этом году семьи ВПЛ с детьми с расстройствами спектра аутизма (РСА), выехавшие из зоны боевых действий, отправятся в путешествие, где SkyUp позаботится о перелете, а туроператор Join UP! – о комфортном размещении семей на курортах.

Сколько детей в мире имеют расстройства спектра аутизма

По оценке Всемирной организации здравоохранения, около 1 из 100 детей имеют расстройства спектра аутизма, а 16% мирового населения (1,3 млрд человек) живут с инвалидностью. Каждый год количество детей с диагнозом аутизм в Украине растет на 30%, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. Доступность реабилитации и социализации для детей с расстройствами спектра аутизма является жизненно необходимым. Как показывают исследования, 80% детей, которым диагностировали РСА в раннем возрасте, при последующей реабилитации интегрируются в общество. И в этом случае отдых и путешествия — один из инструментов такой реабилитации.

Какова цель проекта

Цель проекта — сделать отдых и путешествия для детей из РСА и их семей максимально доступными и комфортными, что станет началом масштабных изменений в сфере туризма и отдыха. Это сотрудничество является шагом к формированию инклюзивного общества, такого, в котором обеспечиваются лучшие условия для социальной адаптации детей с инвалидностью.

Трансформация будет предусматривать следующие этапы:

изучение и анализ успешных международных практик по организации инклюзивных путешествий в сфере авиации и туризма и внедрение их на рынке Украины;

исследование выявления конкретных потребностей детей в спектре аутизма и их семей на базе хаба и разработка действенного плана;

подготовка экипажей флота SkyUp с помощью квалифицированных специалистов и обучение для гидов, трансферменов и команды Join UP! по вопросам РСА;

вовлечение в сотрудничество партнеров: аэропорты, хендлинговые службы, гостиницы и принимающие компании для создания условий для приема на курортах детей с РСА;

создание проекта психологической подготовки детей к путешествиям: разработка иллюстративных книг-инструкций совместно с методистами ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ, проведение инструктажа для семей и встреч с экипажами перед полетом;

организация путешествий для первых семей из РСА из центра помощи детям с нарушениями спектра аутизма во Львове.

Как организуют перевозку деток на отпуск

"SkyUp и Join UP! — два больших социально ответственных участника туристического рынка. Своей деятельностью мы меняем индустрию путешествий. Для нас инклюзивность — естественная часть таких изменений, а дети — основной фокус. Мы стремимся сделать их перелет более комфортным, а родителей — счастливее. Сотрудничество с БФ Future for Ukraine и созданным ими центром ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ — первый шаг на пути этих масштабных изменений, которые мы инициируем. Мы и дальше будем привлекать внимание общества к проблеме и делать все от нас зависящее для ее решения", — комментирует Марианна Григораш, директор по маркетингу авиакомпании SkyUp Airlines.

"Дети с расстройствами спектра аутизма испытывают большой стресс на фоне военных реалий. Особенно учитывая, что они были вынуждены покинуть свои дома, а некоторые из них стали свидетелями боевых действий и разрушений, пережили потерю близких. Нам важно минимизировать их потрясения и создать для них такая среда, в которой они будут чувствовать себя безопасно. Именно поэтому мы всегда ищем и всесторонне приобщаем партнеров, которые разделяют наши ценности и стремления заботиться о самых маленьких украинцах. FFU Польша, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU Украина.

Когда начал работу Центр помощи детям в спектре аутизма ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ

Центр помощи детям в спектре аутизма ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ приступил к работе в феврале этого года. Заведение прежде всего будет помогать детям переселенцев, поскольку из-за войны войны и вынужденного переезда они столкнулись с дополнительной нагрузкой и испытывают сильнейший стресс. Планируется оказывать помощь более 100 детям из РСА ежемесячно.

В настоящее время ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ ежемесячно проводит около 500 бесплатных коррекционных занятий, помогающих детям в спектре аутизма развивать бытовые навыки и речи, снимать ментальное и физическое напряжение, интегрироваться в общество и раскрывать свои таланты. Такие занятия способствуют адаптации детей в спектре аутизма к новым реалиям жизни во время войны и их интеграции в общество.

Напомним, команда благотворительного фонда Future for Ukraine Украина получила партию колесных кресел от партнеров из Японии в рамках проекта Japan Wheelchair Program for Ukraine. Часть из этих кресел фонд передал в город Збараж Тернопольской области по запросу областного департамента здравоохранения.