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Команда фонду Future for Ukraine Україна доставила 140 колісних крісел на Тернопільщину

29 березня 2023 13:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Команда благодійного фонду Future for Ukraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Команда благодійного фонду Future for Ukraine Україна отримала партію колісних крісел від партнерів з Японії у межах проєкту Japan Wheelchair Program for Ukraine. Частину з цих крісел фонд передав у місто Збараж Тернопільської області на запит обласного департаменту охорони здоровʼя.

Місто Збараж на Тернопільщині від початку повномасштабної війни стало притулком для тисяч переселенців. Сьогодні тут розпочато будівництво сучасного модульного містечка, розрахованого на 5,5 тисячі українців, які переїхали на захід України, рятуючись від війни. Крім того, місцевий професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою виховує захисників та захисниць, які поповнюють лави ЗСУ — ще від початку війни, у 2014 році, жителі Збаража активно йшли добровольцями на фронт. Іншими словами, невелике містечко надає потужну підтримку для оборони Батьківщини та слугує прихистком для людей, потерпілих внаслідок війни. Але тепер Збараж також потребує допомоги.

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Future for Ukraine

Так, до фонду Future for Ukraine Україна звернулися представники КУ ТОР "База спеціального медичного постачання" з проханням надати 140 крісел колісних для допомоги громадянам та членам їхніх сімей, що постраждали від війни на території України. Менш як за тиждень після звернення команда Future for Ukraine Україна доставила крісла до Збаража. Вони будуть розподілені серед лікарень міста.

Надати таку благодійну допомогу фонд зміг завдяки нещодавно отриманій партії крісел колісних у межах проєкту Japan Wheelchair Program for Ukraine ("Доступне крісло для українців"). Це спільна ініціатива FFU та японських партнерів.

Future for Ukraine

Варто зазначити, що Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) видала фонду спеціальний статус для вантажу, який свідчить про відповідність усім правилам міжнародних гуманітарних перевезень. Це дозволило Future for Ukraine отримати безкоштовну доставку з Японії до Польщі від великої міжнародної логістичної компанії NYK. Таким чином, фонд і надалі матиме можливість отримувати допомогу від міжнародних партнерів без дорогих логістичних витрат, а отже, забезпечувати більше людей гуманітарною підтримкою.

Олена Ніколаєнко, голова ради FFU Польща, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU Україна, зауважила, що попит на крісла колісні постійно зростає:

"На жаль, війна уже спричинила неймовірну кількість постраждалих і їхня чисельність постійно зростає. Збільшується і число тих українців, які не можуть самостійно пересуватися, а отже, зростає потреба у колісних кріслах. Звернення від департаменту охорони здоровʼя Тернопільської ОВА — ще один доказ того, що, на жаль, проблема актуальна по всій території України. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам з Японії за їхню небайдужість до українців у такий складний час. Наша спільна ініціатива "Доступне крісло для українців" допомагає маломобільним українцям, принаймні трохи спрощуючи їхнє повсякденне життя".

Future for Ukraine

У березні 100 крісел колісних з Японії також були доставлені в селище Іванків Київської області на запит місцевого терцентру. У найближчому майбутньому у фонді також очікуються нові постачання — загальна кількість крісел переданих у межах програми становитиме 500 штук.

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