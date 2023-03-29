Команда фонда Future for Ukraine Украина доставила 140 колесных кресел на Тернопольщину

Команда благотворительного фонда Future for Ukraine Украина

Команда благотворительного фонда Future for Ukraine Украина получила партию колесных кресел от партнеров из Японии в рамках проекта Japan Wheelchair Program for Ukraine. Часть из этих кресел фонд передал в город Збараж Тернопольской области по запросу областного департамента здравоохранения.

Город Збараж в Тернопольской области с начала полномасштабной войны стал убежищем для тысяч переселенцев. Сегодня здесь начато строительство современного модульного городка, рассчитанного на 5,5 тысячи украинцев, переехавших на Запад Украины, спасаясь от войны. Кроме того, местный профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой воспитывает защитников и защитниц, пополняющих ряды ВСУ — с начала войны, в 2014 году, жители Збаража активно шли добровольцами на фронт. Другими словами, небольшой городок оказывает мощную поддержку для обороны Родины и служит убежищем для людей, пострадавших в результате войны. Но теперь Збараж тоже нуждается в помощи.

Так, в фонд Future for Ukraine Украина обратились представители КУ ТОР "База специальной медицинской поставки" с просьбой предоставить 140 колесных кресел для помощи гражданам и членам их семей, пострадавших от войны на территории Украины. Менее чем через неделю после обращения, команда Future for Ukraine Украина доставила кресла в Збараж. Они будут распределены среди больниц города.

Оказать такую благотворительную помощь фонд смог благодаря недавно полученной партии колесных колес кресел в рамках проекта Japan Wheelchair Program for Ukraine ("Доступное кресло для украинцев"). Это совместная инициатива FFU и японских партнеров.

Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала фонду специальный статус для груза, свидетельствующий о соответствии всем правилам международных гуманитарных перевозок. Это позволило Future for Ukraine получить бесплатную доставку из Японии в Польшу от крупной международной логистической компании NYK. Таким образом, фонд и в дальнейшем будет иметь возможность получать помощь от международных партнеров без дорогих логистических расходов, а значит, обеспечивать больше людей гуманитарной поддержкой.

Елена Николаенко, председатель совета FFU Польша, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU Украина отметила, что спрос на кресла колесные постоянно растет:

"К сожалению, война уже повлекла за собой невероятное количество пострадавших и их численность постоянно растет. Увеличивается и число тех украинцев, которые не могут самостоятельно передвигаться, а значит, растет потребность в колесных креслах. Обращение от департамента здравоохранения Тернопольской ОВА — еще одно доказательство того, что, к сожалению, проблема актуальна по всей территории Украины. Поэтому мы очень благодарны нашим партнерам из Японии за их неравнодушие к украинцам в такое сложное время. Наша общая инициатива "Доступное кресло для украинцев" помогает маломобильным украинцам, по крайней мере, немного упрощая их повседневную жизнь".

В марте 100 колесных кресел из Японии также были доставлены в поселок Иванков Киевской области по запросу местного терцентра. В ближайшем будущем в фонде также ожидаются новые поставки — общее количество переданных кресел в рамках программы составит 500 штук.