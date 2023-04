Авіакомпанія SkyUp та фонд Future for Ukraine об'єдналися заради дітей із розладом спектра аутизму

Подороді без бар'єрів

Доступність подорожей стосується не лише фінансів, а й можливості вільно мандрувати та якісно відпочивати всім без винятку. Для організації такого відпочинку в Україні та за кордоном для дітей з інвалідністю SkyUp і Join UP! об'єднує зусилля з ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ від фонду Future for Ukraine. Вже цього року сім’ї ВПО з дітьми з розладами спектра аутизму (РСА), які виїхали із зони бойових дій, вирушать у подорож, де SkyUp подбає про переліт, а туроператор Join UP! – про комфортне розміщення сімей на курортах.

Скільки дітей у світі мають розлади спектра аутизму

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 1 зі 100 дітей має розлади спектра аутизму, а 16% світового населення (1,3 млрд людей) живуть з інвалідністю. Кожного року кількість дітей із діагнозом аутизм в Україні зростає на 30%, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ. Доступність реабілітації та соціалізації для дітей з розладами спектра аутизму є життєво необхідним. Як показують дослідження, 80% дітей, яким діагностували РСА в ранньому віці, при подальшій реабілітації інтегруються у суспільство. І в цьому випадку відпочинок та подорожі є одним з інструментів такої реабілітації.

Яка мета проєкту

Мета проєкту — зробити відпочинок та подорожі для дітей з РСА та їхніх сімей максимально доступними і комфортними, що стане початком масштабних змін у сфері туризму та відпочинку. Ця співпраця є кроком до формування інклюзивного суспільства — такого, в якому забезпечуються найкращі умови для соціальної адаптації дітей з інвалідністю.

Трансформація передбачатиме такі етапи:

вивчення та аналіз успішних міжнародних практик з організації інклюзивних подорожей у сфері авіації та туризму та їх впровадження на ринку України;

дослідження щодо виявлення конкретних потреб дітей у спектрі аутизму та їхніх сімей на базі хабу та розробка дієвого плану;

підготовка екіпажів флоту SkyUp за допомогою кваліфікованих спеціалістів та навчання для гідів, трансферменів та команди Join UP! з питань РСА;

залучення до співпраці партнерів: аеропорти, хендлінгові служби, готелі та приймаючі компанії для створення умов для прийому на курортах дітей з РСА;

створення проєкту психологічної підготовки дітей до подорожей: розроблення ілюстративних книжок-інструкцій спільно з методистами ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ, проведення інструктажу для родин та зустрічей з екіпажами перед польотом;

організація подорожей для перших сімей з РСА з центру допомоги дітям із розладами спектра аутизму у Львові.

Як організують перевезення діток на відплчинок

"SkyUp і Join UP! — два великі соціально відповідальні учасники туристичного ринку. Своєю діяльністю ми змінюємо індустрію подорожей. Для нас інклюзивність — природна частина таких змін, а діти — основний фокус. Ми прагнемо зробити їх переліт комфортнішим, а батьків — щасливішими. Співпраця з БФ Future for Ukraine та створеним ними центром ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ — перший крок на шляху цих масштабних змін, які ми ініціюємо. Ми й надалі будемо привертати увагу суспільства до проблеми та робити все від нас залежне для її вирішення", — коментує Маріанна Григораш, директорка з маркетингу авіакомпанії SkyUp Airlines.

"Діти з розладами спектра аутизму відчувають великий стрес на тлі воєнних реалій. Особливо з огляду на те, що вони були вимушені покинути свої домівки, а деякі з них стали свідками бойових дій та руйнацій, пережили втрату близьких. Нам важливо мінімізувати їхні потрясіння та створити для них таке середовище, у якому вони почуватимуться безпечно. Саме тому ми завжди шукаємо та всебічно долучаємо партнерів, які розділяють наші цінності та прагнення піклуватися про найменших українців. Наше партнерство зі SkyUp — приклад саме такої колаборації", — зазначає Олена Ніколаєнко, голова ради FFU Польща, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU Україна.

Коли почав працювати Центр допомоги дітям у спектрі аутизму ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ

Центр допомоги дітям у спектрі аутизму ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ розпочав працювати у лютому цього року. Заклад передусім допомагатиме дітям переселенців, оскільки через війну та вимушений переїзд вони зіштовхнулися з додатковим навантаженням та переживають надзвичайно сильний стрес. Планується надавати допомогу понад 100 дітям із РСА щомісяця.

Нині ЛЕВЧИК СПЕКТРУМ ХАБ щомісяця проводить близько 500 безкоштовних корекційних занять, що допомагають дітям у спектрі аутизму розвивати побутові навички та мовлення, знімати ментальну та фізичну напругу, інтегруватися у суспільство та розкривати свої таланти. Такі заняття сприяють адаптації дітей у спектрі аутизму до нових реалій життя під час війни та їх інтеграції у суспільство.

Нагадаємо, команда благодійного фонду Future for Ukraine Україна отримала партію колісних крісел від партнерів з Японії у межах проєкту Japan Wheelchair Program for Ukraine. Частину з цих крісел фонд передав у місто Збараж Тернопільської області на запит обласного департаменту охорони здоровʼя.