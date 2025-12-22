"Зрадники" — психологічне реаліті на Sweet TV

Реаліті-шоу "Зрадники" Фото: Sweet TV

В українських медіа відбулася знакова подія — запуск нового реаліті-шоу, яке стало справжнім відкриттям для любителів якісного контенту. Проект з назвою "Зрадники" вперше адаптував всесвітньо відомий формат The Traitors і дебютував на платформі Sweet TV 31 жовтня 2025 року. Ця концепція, яка отримала більше 15 престижних нагород, серед них BAFTA і Emmy, тепер інтегрується в українську культуру, поєднуючи звучання психологічних драм і містичних детективів, натхненних середньовіччям.

Успішна адаптація міжнародного формату до українських реалій



Неймовірна популярність формату The Traitors зумовлена його унікальною комбінацією стратегічних ігор, психологічної напруги та динамічних завдань. У травні 2025 року компанія SWEET.TV здобула права на адаптацію цього популярного формату і зібрала команду фахівців, які раніше працювали над успішними проектами для HBO та Apple TV+. Зйомки проходили в кінці весняного сезону у палаці Шенборнів Закарпаття, де вдало сплелися українські традиції з європейською архітектурною естетикою.



В адаптації збереглися основні принципи: 22 учасники, що зібралися в старовинному замку, розділяються на команди "вірних" та "зрадників". Вірні повинні виявити, хто серед них — зрадник, і виштовхнути його з гри, тоді як зрадники намагаються потайки усунути своїх опонентів до фіналу. Щоденно команди виконують різноманітні завдання для збільшення призового фонду, а вночі зрадники в таємниці усувають одного з вірних. Після цього відбувається голосування за круглому столом, де визначається, хто покине замок. Якщо в фіналі залишаться тільки вірні, вони розділять пів мільйона гривень; якщо ж хтось із зрадників доживе до кінця, то він отримає всю суму.

Палац Шенборнів: локація із захоплюючою атмосферою карпатських легенд



Для зйомок було обрано палац Шенборнів, який є відомим архітектурним шедевром Закарпаття. Слід зазначити, що приміщення вимагало багато підготовчої роботи, але команда Sweet TV виконала реставраційні роботи, наповнивши інтер'єри антикварними меблями, гобеленами та картинами, що створило унікальну атмосферу легендарного маєтку. Декорації були виконані в стилі полювання, багато предметів XVIII-XIX століття залишилися в палаці після завершення зйомок.



Цей проєкт "Шоу Зрадники" не лише відтворює потрібну атмосферу, а й наповнений місцевими легендами та карпатською міфологією. Приблизно половина завдань базується на справжніх українських міфах, в той час як інша частина є оригінальними ідеями команди. Для адаптації місцевих легенд запросили письменника і культуролога Остапа Українця, який став консультантом проєкту. Символами української версії стали роза вітрів — емблема шоу, що прикрашає замок, а також сокіл, що символізує гостроту мислення; крім того, присутні леви — історичний талісман роду Шенборнів, що асоціюється з відвагою і стійкістю.



Ведучий та творча команда



Ведучим реаліті став актор і театральний режисер Олексій Гнатковський, якого знають за його роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш". Це шоу стало його першим досвідом в такому жанрі; він підкреслив, що під час війни прагне створювати якісний український контент та підтримувати національні цінності. Шоуранерка Sweet TV Originals Олена Кричковська зазначила, що вибір ведучого вимагав сполучення харизми, впевненості та дотепності, і Гнатковський став "одержимим грою", що додає напруженості до атмосфери.



На думку Кричковської, для адаптації українського формату зібралася команда з понад 15-річним досвідом в виробництві реаліті. Зйомки проводилися в максимально комфортних умовах: оператори працювали в зручних просторах, а інтерв'ю з учасниками відбувалися без присутності журналістів. Формат шоу гарантує абсолютну незалежність продюсерів від зовнішніх факторів, що дозволяє учасникам вільно висловлювати свої емоції та розробляти стратегії без сторонніх порад.



Прем'єра, епізоди та можливості перегляду



"Зрадники" вперше з'явилися на Sweet TV 31 жовтня 2025 року. Перша серія доступна безкоштовно, а нові епізоди (усього десять) виходять щочетверга. Продовження тривалістю 73 хвилини можна переглядати на будь-яких пристроях: телевізорі, смартфоні, планшеті чи комп'ютері — для цього достатньо підписатися на Sweet TV.



Чому варто звернути увагу на цю програму



Українські "Зрадники" — це більше, ніж просто шоу для розваг. Воно сплітає психологічну напругу, витончені стратегії та дух карпатських легенд. Шоу демонструє, як у критичних умовах та ізоляції проявляється справжня суть людей, а також відкриває, що насправді ховається за масками довіри та зради. Завдяки високій якості виробництва, несподіваним сюжетним поворотам та національній самобутності, проект вже завоював популярність і зайняв одне з провідних місць серед осінніх прем'єр. Не пропустіть можливість зануритися у світ "Зрадників" на Sweet TV та відчути гру, у якій кожен крок і слово можуть мати вирішальне значення.