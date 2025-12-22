"Зрадники" — психологическое реалити на Sweet TV

Реалити-шоу "Зрадники". Фото: Sweet TV

В украинских медиа произошло знаковое событие — запуск нового реалити-шоу, которое стало настоящим открытием для любителей качественного контента. Проект с названием "Зрадники" впервые адаптировал всемирно известный формат The Traitors и дебютировал на платформе Sweet TV 31 октября 2025 года. Эта концепция, которая получила более 15 престижных наград, среди них BAFTA и Emmy, теперь интегрируется в украинскую культуру, сочетая звучание психологических драм и мистических детективов, вдохновленных средневековьем.

Успешная адаптация международного формата к украинским реалиям



Невероятная популярность формата The Traitors обусловлена его уникальной комбинацией стратегических игр, психологического напряжения и динамичных заданий. В мае 2025 года компания SWEET.TV получила права на адаптацию этого популярного формата и собрала команду специалистов, которые ранее работали над успешными проектами для HBO и Apple TV+. Съемки проходили в конце весеннего сезона во дворце Шенборнов Закарпатья, где удачно сплелись украинские традиции с европейской архитектурной эстетикой.



В адаптации сохранились основные принципы: 22 участника, собравшиеся в старинном замке, разделяются на команды "верных" и "предателей". Верные должны выявить, кто среди них — предатель, и вытолкнуть его из игры, тогда как предатели пытаются тайком устранить своих оппонентов до финала. Ежедневно команды выполняют разнообразные задания для увеличения призового фонда, а ночью предатели в тайне устраняют одного из верных. После этого происходит голосование за круглым столом, где определяется, кто покинет замок. Если в финале останутся только верные, они разделят полмиллиона гривен; если же кто-то из предателей доживет до конца, то он получит всю сумму.

Дворец Шенборнов: локация с захватывающей атмосферой карпатских легенд



Для съемок был выбран дворец Шенборнов, который является известным архитектурным шедевром Закарпатья. Следует отметить, что помещение требовало много подготовительной работы, но команда Sweet TV выполнила реставрационные работы, наполнив интерьеры антикварной мебелью, гобеленами и картинами, что создало уникальную атмосферу легендарного имения. Декорации были выполнены в стиле охоты, многие предметы XVIII-XIX века остались во дворце после завершения съемок.



Этот проект "Шоу Зрадники" не только воссоздает нужную атмосферу, но и наполнен местными легендами и карпатской мифологией. Примерно половина задач базируется на настоящих украинских мифах, в то время как другая часть является оригинальными идеями команды. Для адаптации местных легенд пригласили писателя и культуролога Остапа Украинца, который стал консультантом проекта. Символами украинской версии стали роза ветров — эмблема шоу, украшающая замок, а также сокол, символизирующий остроту мышления; кроме того, присутствуют львы — исторический талисман рода Шенборнов, ассоциирующийся с отвагой и стойкостью.



Ведущий и творческая команда



Ведущим реалити стал актер и театральный режиссер Алексей Гнатковский, которого знают по его роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш". Это шоу стало его первым опытом в таком жанре; он подчеркнул, что во время войны стремится создавать качественный украинский контент и поддерживать национальные ценности. Шоураннер Sweet TV Originals Елена Кричковская отметила, что выбор ведущего требовал сочетания харизмы, уверенности и остроумия, и Гнатковский стал "одержимым игрой", что добавляет напряженности в атмосферу.



По мнению Кричковской, для адаптации украинского формата собралась команда с более чем 15-летним опытом в производстве реалити. Съемки проводились в максимально комфортных условиях: операторы работали в удобных пространствах, а интервью с участниками происходили без присутствия журналистов. Формат шоу гарантирует абсолютную независимость продюсеров от внешних факторов, что позволяет участникам свободно выражать свои эмоции и разрабатывать стратегии без посторонних советов.



Премьера, эпизоды и возможности просмотра



"Зрадники" впервые появились на Sweet TV 31 октября 2025 года. Первая серия доступна бесплатно, а новые эпизоды (всего десять) выходят каждый четверг. Продолжение продолжительностью 73 минуты можно просматривать на любых устройствах: телевизоре, смартфоне, планшете или компьютере — для этого достаточно подписаться на Sweet TV.



Почему стоит обратить внимание на эту программу



Украинские "Зрадники" — это больше, чем просто шоу для развлечений. Оно сплетает психологическое напряжение, изящные стратегии и дух карпатских легенд. Шоу демонстрирует, как в критических условиях и изоляции проявляется истинная суть людей, а также открывает, что на самом деле скрывается за масками доверия и предательства. Благодаря высокому качеству производства, неожиданным сюжетным поворотам и национальной самобытности, проект уже завоевал популярность и занял одно из ведущих мест среди осенних премьер. Не упустите возможность окунуться в мир "Зрадників" на Sweet TV и почувствовать игру, в которой каждый шаг и слово могут иметь решающее значение.