"Зимове мастило" — маркетинговий міф чи нагальна потреба двигуна

Моторне мастило. Ілюстративне фото: Dexpens

Кожен автомобіліст знає, що моторне мастило треба міняти регулярно, залежно від пробігу. І, так вже зручніше, багато хто робить це приблизно в однакову пору року — наприклад, восени, коли всі навколо твердять про те, що автомобіль треба "готувати до сезону".

Підготовка включає не тільки рутинне обслуговування, але й різні спеціальні заходи щодо захисту від поганої погоди. Входить у них і заміна мастила в моторі не аби яким, а спеціально призначеним для майбутніх морозів. Знайти такі мастила можна за посиланням avto.pro/avtotovary/blok-porsnevaj-gruppa/maslo-motornoe/, а відрізнити — за спеціальними позначками на етикетці.

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Що таке зимове мастило

"Зимовим" називають моторне мастило з особливими характеристиками. У класифікації таких мастил є позначення "W" (Winter), і воно вказує на здатність мастила зберігати плинність при низьких температурах.

Наприклад, мастило з позначенням 5W-30 — більш "рідке" за низьких температур, що полегшує його циркуляцію в двигуні і забезпечує легкий запуск за холодної погоди. У той час як літні мастила більш в'язкі. У холодних умовах в'язке мастило стає густим і менш рухливим. Це ускладнює його швидкий розподіл двигуном при запуску автомобіля і може викликати проблеми при холодному старті, посилити знос деталей і зменшити ефективність мастила.

Змінювати обов'язково чи бажано?

Багато хто сприймає поради змінювати в'язкість мастила за сезоном як необов'язкову рекомендацію, проте все залежить від клімату. Якщо вам пощастило жити в умовах "єврозими", на кілька морозних тижнів року автомобіль можна залишити на парковці.

Якщо ж мороз — звичайний стан взимку за вікном, слід подумати про те, що за словами "підвищений знос деталей" ховається реальна загроза двигуну. Коли в'язке мастило густішає, воно повільніше просувається по мастильних каналах до елементів мотора, які труться між собою.

Якийсь час ці деталі працюють "насуху", що неілюзорно наближає день "капіталки". За підрахунками експертів, один холодний пуск двигуна дорівнює пробігу 100-300 кілометрів.

Автомобіль на дорозі взимку

Альтернатива є!

Якщо ви не так багато користуєтеся автомобілем, щоб міняти мастило двічі на рік — з літнього на зимове та навпаки, вибирайте всесезонні варіанти. Вони існують і дійсно ефективні, як у холодну пору року, так і в спеку. Таке мастило має позначку W і велике число після дефісу, що означає максимальну робочу температуру. Наприклад, 5W40 годиться і для морозу, і для сорокоградусної спеки.