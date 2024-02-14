"Зимнее масло" — маркетинговый миф или насущная потребность двигателя

Моторное масло. Иллюстративное фото: Dexpens

Каждый автомобилист знает, что моторное масло нужно менять регулярно, в зависимости от пробега. И, так уж удобнее, многие делают это примерно в одинаковое время года — например, осенью, когда все вокруг говорят о том, что автомобиль нужно "готовить к сезону".

Подготовка включает не только рутинное обслуживание, но и различные специальные меры по защите от плохой погоды. Входит в них и замена масла в моторе не каким бы то ни было, а специально предназначенным для будущих морозов. Найти такое масло можно по ссылке avto.pro/avtotovary/blok-porsnevaj-gruppa/maslo-motornoe/, а отличить — по специальным пометкам на этикетке.

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Моторное масло

Что такое зимнее масло

"Зимним" называют моторное масло с особыми характеристиками. В классификации таких масел есть обозначение "W" (Winter), и оно указывает на способность масла сохранять текучесть при низких температурах.

Например, масло с обозначением 5W-30 — более "жидкое" при низких температурах, что облегчает его циркуляцию в двигателе и обеспечивает легкий запуск в холодную погоду. В то время как летние масла более вязкие. В холодных условиях вязкое масло становится густым и менее подвижным. Это затрудняет его быстрое распределение двигателем при запуске автомобиля и может вызвать проблемы при холодном старте, усилить износ деталей и уменьшить эффективность масла.

Менять обязательно или желательно?

Многие воспринимают советы менять вязкость масла по сезону как необязательную рекомендацию, однако все зависит от климата. Если вам посчастливилось жить в условиях "еврозимы", на несколько морозных недель года автомобиль можно оставить на парковке.

Если же мороз — обычное состояние зимой за окном, следует подумать о том, что за словами "повышенный износ деталей" скрывается реальная угроза двигателю. Когда вязкое масло густеет, оно медленнее продвигается по мастильным каналам к элементам мотора, которые трутся между собой.

Какое-то время эти детали работают "насухо", что неиллюзорно приближает день "капиталки". По подсчетам экспертов, один холодный пуск двигателя равен пробегу 100-300 километров.

Автомобиль на дороге зимой

Альтернатива есть!

Если вы не так много пользуетесь автомобилем, чтобы менять масло дважды в год — с летнего на зимнее и наоборот, выбирайте всесезонные варианты. Они существуют и действительно эффективны, как в холодное время года, так и в жару. Такое масло имеет пометку W и большое число после дефиса, что означает максимальную рабочую температуру. Например, 5W40 годится и для мороза, и для сорокоградусной жары.