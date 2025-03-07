У Києві створили вітрини із залишків тканин бренду Всі.Свої

Вітрина із залишків тканин. Фото: "Всі.Свої"

Бренд "Всі. Свої" презентував унікальні вітрини у своїх магазинах в Києві, які присвячені п'ятьом видатним українським мисткиням. Таким чином привертають увагу українців та світу до жінок, які зробили значний внесок в розвиток культури, але залишились невідомими широкому загалу.

Вітрини із залишків тканин у Києві

У магазинах у ТРЦ Respublika Park, на Хрещатику, 27, та в ТРЦ Lavina Mall можна побачити унікальні вітрини із залишків тканин бренду "Всі.Свої", які присвячені мисткиням Олександрі Екстре, Аллі Горській, Любові Панченко, Соні Делоне та Олені Кульчицькій. Як відомо, вони працювали на межі мистецтва й текстилю, створюючи сценічні костюми, орнаменти та інтегруючи елементи української культури у свої твори.

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Проєкт "Жінки у мистецтві" не лише вшановує пам'ять видатних мисткинь, а й популяризує апсайклінг як відповідальне ставлення до ресурсів.

Вітрина із залишків тканин. Фото: "Всі.Свої"

"Я обрала саме жінок, які не лише були художницями, а й працювали з одягом: створювали сценічні костюми, розробляли орнаменти вишивок, сміливо експериментували з модою. Їхня творчість поєднувала коди українського мистецтва та модернізм. Яскраві кольори, що є головним акцентом їхніх полотен, стали основою створених колажів. Майже на всіх роботах є образ жінки", — поділилась фешн-мисткиня, дизайнерка та стилістка, що працює на стику моди та мистецтва, Катерина Беслік.

Вітрина із залишків тканин. Фото: "Всі.Свої"

Відомо, що процес створення вітрин складався з трьох етапів:

вибору знакових робіт мисткинь,

розробки колажів,

перенесення колажів у текстильній техніці.

Для реалізації задуму було зібрано залишки тканин від українських брендів, презентованих у магазинах "Всі.Свої", що дозволило не лише підтримати концепцію апсайклінгу, а й символічно об’єднати сучасну українську моду з мистецькою спадщиною. Загалом використано понад 100 метрів тканини у двох магазинах.

Вітрина із залишків тканин. Фото: "Всі.Свої"

В рамках цього проєкту команда бренду проведе безкоштовні тематичні зустрічі з культурними експертами, кураторами та митцями, щоб поглибити знання про мистецтво та моду.

"Ця ініціатива — більше, ніж декор магазинів. Це спосіб розповісти історії жінок, які впливали на мистецтво та моду, поєднуючи традицію і модернізм. Ми прагнемо, щоб їхні імена звучали голосніше, а їхній стиль став частиною сучасного культурного коду", — пояснив СЕО мережі магазинів "Всі.Свої" Артем Федосов.