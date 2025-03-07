В Киеве создали витрины из остатков тканей бренда Всі.Свої

Витрина из остатков тканей. Фото: "Всі.Свої"

Бренд "Всі. Свої" представил уникальные витрины в своих магазинах в Киеве, посвященные пяти выдающимся деятелям искусства. Таким образом привлекают внимание украинцев и мира к женщинам, которые внесли значительный вклад в развитие культуры, но остались неизвестными широкой общественности.

Витрины из остатков тканей в Киеве

В магазинах в ТРЦ Respublika Park, на Крещатике, 27, и в ТРЦ Lavina Mall можно увидеть уникальные витрины из остатков тканей бренда "Всі.Свої", которые посвящены художницам Александре Экстре, Алле Горской, Любови Панченко, Соне Делоне и Елене Кульчицкой. Как известно, они работали на грани искусства и текстиля, создавая сценические костюмы, орнаменты и интегрируя элементы украинской культуры в свои произведения.

Читайте также:

Проект "Женщины в искусстве" не только чтит память выдающихся художниц, но и популяризирует апсайклинг как ответственное отношение к ресурсам.

Витрина из остатков тканей. Фото: "Всі.Свої"

"Я выбрала именно женщин, которые не только были деятелям искусства, но и работали с одеждой: создавали сценические костюмы, разрабатывали орнаменты вышивок, смело экспериментировали с модой. Их творчество сочетало коды украинского искусства и модернизм. Яркие цвета, которые являются главным акцентом их полотен, стали основой созданных коллажей. Почти на всех работах есть образ женщины", — поделилась фэшн-художница, дизайнер и стилист, работающий на стыке моды и искусства, Екатерина Беслик.

Витрина из остатков тканей. Фото: "Всі.Свої"

Известно, что процесс создания витрин состоял из трех этапов:

выбора знаковых работ художниц,

разработки коллажей,

перенос коллажей в текстильной технике.

Для реализации замысла были собраны остатки тканей от украинских брендов, представленных в магазинах "Всі.Свої", что позволило не только поддержать концепцию апсайклинга, но и символически объединить современную украинскую моду с художественным наследием. Всего использовано более 100 метров ткани в двух магазинах.

Витрина из остатков тканей. Фото: "Всі.Свої"

В рамках этого проекта команда бренда проведет бесплатные тематические встречи с культурными экспертами, кураторами и художниками, чтобы углубить знания об искусстве и моде.

"Эта инициатива — больше, чем декор магазинов. Это способ рассказать истории о женщинах, которые влияли на искусство и моду, сочетая традицию и модернизм. Мы хотим, чтобы их имена звучали громче, а их стиль стал частью современного культурного кода", — пояснил СЕО сети магазинов "Всі.Свої" Артем Федосов.