Зелену стратегію України створять на International Sustainability Forum 2023 в Києві та Гаазі

Форум ASDE. Фото: asde.com.ua/news

Для підтримки України Асоціація експертів зі сталого розвитку (ASDE) — міжнародна профільна спільнота однодумців та експертів зі сталого розвитку та фінансування, що об'єдналися задля створення регіональної стійкої бізнес-екосистеми для відновлення та розвитку економіки на принципах сталості, організовує дводенний Міжнародний форум сталого розвитку ISF2023 у Королівстві Нідерланди та Україні.

Про це повідомляє ASDE.

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Метою заходу, що пройде 20 та 21 вересня, є консолідація зацікавлених сторін, зокрема, бізнес-сектору України та ЄС, міжнародних інвестиційних банків та фондів, а також виконавчої та законодавчої влади для проведення ефективної та практичної дискусії щодо залучення інвестицій з метою відновлення України на принципах сталості. Форум складатиметься з інтерактивних панельних дискусій, представлення актуальних досліджень, програм та планів, а результатом стане створення Зеленої стратегії України на наступні 20 років.

Зелена стратегія України — це стратегія розвитку країни, в основі якої покладені принципи сталості з урахуванням вимог європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного партнерства, а також теперішніх викликів. Це набір ініціатив, чітка дорожня карта, практичний план дій, який буде створений на International Sustainability Forum 2023 та поданий на розгляд уряду. Зелена стратегія України має стати пріоритетом та філософією для всієї України.

International Sustainability Forum 2023. Фото: ASDE

Учасниками Форуму стануть державні структури — Міністерство з питань громад, територій та розвитку інфраструктури України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство економіки України, Міністерство закордонних справ України, фінансові інституції та фонди — IFC, EBRD, GIZ, EDFI, EU Platform on Sustainable Finance та ін., українські та міжнародні компанії з різних секторів економіки, громадські організації та асоціації, фінансовий сектор, програми ООН.

"Війна відкинула країну у своєму розвитку на декілька років, а то й десятиліть назад. У порівнянні з іншими європейськими країнами Україна має рухатися значно швидше, і не лише протистояти сьогодні ворогу в економічному плані, а й будувати нову економіку відповідно до європейських стандартів. Оскільки будь-яка загроза — це в першу чергу можливість. Україна стала на шлях зеленого відновлення, метою якого є відбудова, сприяння відкритості, прозорості та фундаментальним європейським цінностям і стандартам, врахування глобальних цілей сталого розвитку, досягнення енергетичної незалежності, посилення інклюзивності та забезпечення громадської безпеки. Разом з міжнародними і національними урядовими та неурядовими партнерами ми прагнемо розробити Зелену стратегію України на наступні 20 років, і початковою точкою цього має стати Міжнародний форум сталого розвитку 2023", — розповідає Аліна Соколенко, Голова ASDE, міжнародна експертка зі сталого фінансування та ідеолог ISF2023.

Аліна Соколенко, Голова ASDE, міжнародна експертка зі сталого фінансування та ідеолог ISF2023. Фото: ASDE

20 вересня Форум ISF2023 у Києві відкриє Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України. В рамках першого дня обговорюватимуться виклики та можливості для зеленого відновлення України, вимоги міжнародного фінансування до бізнесу в контексті ЄС регулювання, можливості виходу на міжнародний ринок українських компанії та розвиток міжнародного партнерства задля формування стійкої економіки майбутнього.

Участь у форумі в Києві візьмуть Олександра Азархіна, Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, Ольга Стефанішина, Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Еміне Джапарова, Перша заступниця Міністра закордонних справ України, Денис Малюська, Міністр юстиції України, Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики України, Олександр Ярема, Державний секретар Кабінету Міністрів України, Марія Мезенцева, Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, Яко Сільє, Постійний представник Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Денис Шемякін, Директор команди підтримки реформ Міністерства економіки України, Катерина Рожкова, Перша заступниця Голови Національного банку України, Сергій Поровський, Головний експерт з питань фінансування та політики енергоефективності, UNIDO.

21 вересня Форум ISF2023 у Гаазі відкриє Олександр Карасевич, Посол України в Королівстві Нідерланди. Другий день форуму розпочнеться з обговорень тем впливу глобального зеленого порядку денного та План відновлення України, зелене та стійке відновлення міст в Україні, перехід до зеленої економіки, вплив війни на аграрний сектор України: результати опитування ASDE/WWF, фінансування відновлення агробізнесу в Україні: стійкі практики та бізнес-екосистема тощо.

Участь у форумі в Гаазі візьмуть Мустафа Найєм, Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Ярослав Демченков, Заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції, Дімітрі Гвіндадзе, Керівник відділу кліматичної стратегії та регіонального розвитку ЄБРР, Ашот Абраамян, Голова правління Банку Львів, Джордж Ендрю Тан, Експерт з питань протимінної діяльності, Олександр Рєпкін, Член правління енергетичної асоціації "Українська воднева рада", Еміль де Севрен Жаке, голова Нідерландсько-української торгової палати та інші.

З повною програмою форуму можна ознайомитись на сайті організатора — ASDE.

"З початку війни українські міста та підприємства зіткнулися з безпрецедентними викликами, що мають руйнівний вплив на бізнес та природне середовище. Ми вперше збираємо представників українського та європейського політикуму та бізнесу разом задля проведення "мозкового штурму" з високим рівнем інтерактивності, панельними сесіями, презентаціями та обговореннями задля пошуку рішень для відновлення економіки нашої країни. Практична дискусія буде націлена на обговорення важливих питань щодо створення стійкої бізнес-екосистеми України", — говорить Яна Коньок, виконавча директорка ASDE.

Яна Коньок, виконавча директорка ASDE. Фото: ASDE

Що відомо про організатора

Асоціація експертів зі сталого розвитку – незалежна громадська організація, створена у квітні 2020 року з метою формування культури стійкості в суспільстві через: адвокацію, навчання, міжнародне співробітництво та якісну взаємодію бізнесу та державного сектору. ASDE – потужний осередок сталості в країнах Європи та Центральної Азії, що формує стійку екосистему партнерства шляхом реалізації проєктів, ініціатив, поширення досвіду та знань. Завдяки спільним цінностям, обміну досвідом та взаємній підтримці спільноти організація реалізує свій потенціал в формуванні зеленої економіки та стійкого громадянського суспільства.