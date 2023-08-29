Зеленую стратегию Украины создадут на International Sustainability Forum 2023 в Киеве и Гааге

Форум ASDE. Фото: asde.com.ua/news

Для поддержки Украины Ассоциация экспертов по устойчивому развитию (ASDE) — международное профильное сообщество единомышленников и экспертов по устойчивому развитию и финансированию, которые объединились для создания региональной устойчивой бизнес-экосистемы для восстановления и развития экономики на принципах устойчивости, организует двухдневный Международный форум устойчивого развития ISF2023 в Королевстве Нидерландов и Украины.

Об этом сообщает ASDE.

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International Sustainability Forum 2023

Целью мероприятия, которое пройдет 20 и 21 сентября, является консолидация заинтересованных сторон, в частности, бизнес-сектора Украины и ЕС, международных инвестиционных банков и фондов, а также исполнительной и законодательной власти для проведения эффективной и практической дискуссии по привлечению инвестиций с целью восстановления Украины на принципах устойчивости. Форум будет состоять из интерактивных панельных дискуссий, представления актуальных исследований, программ и планов, а результатом станет создание Зеленой стратегии Украины на следующие 20 лет.

Зеленая стратегия Украины — это стратегия развития страны, в основе которой положены принципы постоянства с учетом требований европейской и евроатлантической интеграции, международного партнерства, а также нынешних вызовов. Это набор инициатив, четкая дорожная карта, практический план действий, который будет создан на International Sustainability Forum 2023 и представлен на рассмотрение правительства. Зеленая стратегия Украины должна стать приоритетом и философией всей Украины.

International Sustainability Forum 2023. Фото: ASDE

Участниками Форума станут государственные структуры — Министерство по вопросам общин, территорий и развития инфраструктуры Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство социальной политики Украины, Министерство экономики Украины, Министерство иностранных дел Украины, финансовые институты и фонды — IFC, EBRD, GIZ, EDFI, EU Platform on Sustainable Finance и др., украинские и международные компании из разных секторов экономики, общественные организации и ассоциации, финансовый сектор, программы ООН.

"Война отбросила страну в своем развитии на несколько лет, а то и десятилетий назад. По сравнению с другими европейскими странами Украина должна двигаться значительно быстрее, и не только противостоять сегодня врагу в экономическом плане, но и строить новую экономику в соответствии с европейскими стандартами. Поскольку любая угроза — это в первую очередь возможность. Украина стала на путь зеленого восстановления, целью которого является восстановление, содействие открытости, прозрачности и фундаментальным европейским ценностям и стандартам, учет глобальных целей устойчивого развития, достижение энергетической независимости, усиление инклюзивности и обеспечение общественной безопасности. Вместе с международными и национальными правительственными и неправительственными партнерами мы стремимся разработать Зеленую стратегию Украины на следующие 20 лет, и начальной точкой этого должен стать Международный форум устойчивого развития 2023", — рассказывает Алина Соколенко, Глава ASDE, международная экспертка по устойчивому финансированию и идеолог ISF2023.

Алина Соколенко, Глава ASDE, международная экспертка по устойчивому финансированию и идеолог ISF2023. Фото: ASDE

20 сентября Форум ISF2023 в Киеве откроет Олег Немчинов, Министр Кабинета Министров Украины. В рамках первого дня будут обсуждаться вызовы и возможности для зеленого обновления Украины, требования международного финансирования к бизнесу в контексте ЕС регулирования, возможности выхода на международный рынок украинских компаний и развитие международного партнерства для формирования устойчивой экономики будущего.

Участие в форуме в Киеве примут Александра Азархина, Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Ольга Стефанишина, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Эмине Джапарова, Первый заместитель Министра иностранных дел Украины, Денис Малюска, Министр юстиции, Оксана Жолнович, Министр социальной политики Украины, Александр Ярема, Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, Мария Мезенцева, Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Яко Силье, Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, Денис Шемякин, Директор команды поддержки реформ Министерства экономики Украины, Екатерина Рожкова, Первый заместитель Председателя Национального банка Украины, Сергей Поровский, Главный эксперт по вопросам финансирования и политики энергоэффективности, UNIDO.

21 сентября Форум ISF2023 в Гааге откроет Александр Карасевич, Посол Украины в Королевстве Нидерланды. Второй день форума начнется с обсуждений тем влияния глобальной зеленой повестки дня и План восстановления Украины, зеленое и устойчивое восстановление городов в Украине, переход к зеленой экономике, влияние войны на аграрный сектор Украины: результаты опроса ASDE/WWF, финансирование восстановления агробизнеса в Украине: устойчивые практики и бизнес-экосистема и тому подобное.

Участие в форуме в Гааге примут Мустафа Найем, Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, Ярослав Демченков, Заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции, Димитри Гвиндадзе, Руководитель отдела климатической стратегии и регионального развития ЕБРР, Ашот Абраамян, Председатель правления Банка Львов, Джордж Эндрю Тан, Эксперт по вопросам противоминной деятельности, Александр Репкин, Член правления энергетической ассоциации "Украинский водородный совет", Эмиль де Севрен Жаке, председатель Нидерландско-украинской торговой палаты и другие.

С полной программой форума можно ознакомиться на сайте организатора — ASDE.

"С начала войны украинские города и предприятия столкнулись с беспрецедентными вызовами, которые имеют разрушительное влияние на бизнес и природную среду. Мы впервые собираем представителей украинского и европейского политикума и бизнеса вместе для проведения "мозгового штурма" с высоким уровнем интерактивности, панельными сессиями, презентациями и обсуждениями для поиска решений для восстановления экономики нашей страны. Практическая дискуссия будет нацелена на обсуждение важных вопросов по созданию устойчивой бизнес-экосистемы Украины", — говорит Яна Конек, исполнительный директор ASDE.

Яна Конек, исполнительный директор ASDE. Фото: ASDE

Что известно об организаторе

Ассоциация экспертов по устойчивому развитию — независимая общественная организация, созданная в апреле 2020 года с целью формирования культуры устойчивости в обществе через адвокацию, обучение, международное сотрудничество и качественное взаимодействие бизнеса и государственного сектора. ASDE — мощный центр постоянства в странах Европы и Центральной Азии, который формирует устойчивую экосистему партнерства путем реализации проектов, инициатив, распространения опыта и знаний. Благодаря общим ценностям, обмену опытом и взаимной поддержке общества организация реализует свой потенциал в формировании зеленой экономики и устойчивого гражданского общества.