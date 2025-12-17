Відео
Головна Промо Зелений чай при місячних: користь, шкода та як правильно пити

Зелений чай при місячних: користь, шкода та як правильно пити

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 12:01
Зелений чай під час менструації: користь, шкода та як правильно пити?
Зелений чай. Фото: adonis.com.ua

Менструація — це природний процес в організмі жінки, під час якого деякі жінки відчувають біль, слабкість, перепади настрою та набряклість. У такі дні варто особливо уважно стежити за харчуванням і напоями, бо вони як полегшують стан, так і посилюють неприємні симптоми залежно від вибору. Зелений чай сам по собі — корисний напій, але під час місячних його вживання все ж має свої особливості.

Користь зеленого чаю під час менструації

Зелений чай багатий на антиоксиданти і має м'яку тонізуючу дію. Він допомагає організму легше переносити навантаження і підтримує нервову систему в нестабільний період. До того ж він є хорошою альтернативою міцній каві.

Основними корисними властивостями зеленого чаю називають:

  • можливість зменшувати запальні процеси в організмі;
  • сприяння м'якому виведенню зайвої рідини;
  • підтримка судин і поліпшення мікроциркуляції;
  • зниження вираженості головного болю і втоми.


Можлива шкода або протипоказання

Хоч корисних властивостей у зеленого чаю достатньо, проте підходить він все одно не всім. У ньому міститься кофеїн, менший, ніж у каві, але він має вплив на тиск і роботу шлунково-кишкового тракту. За певних станів його вживання лікарі клініки Adonis вважають небажаним. Наприклад, за наявності такого захворювання як ендометріоз, будь-які стимулювальні напої обговорюються індивідуально з лікарем. Особливо важливо контролювати вживання зеленого чаю, якщо планується лікування і розраховується вартість операції з видалення ендометріозу, адже тоді потрібно зменшити різні додаткові фактори, які впливають на гормональний фон і кровотік.

Можливими протипоказаннями до вживання є також:

  • підвищена нервова збудливість;
  • проблеми з артеріальним тиском;
  • гастрит або виразка шлунка;
  • виражені болі внизу живота.


Як правильно пити зелений чай під час місячних?

Зелений чай важливо правильно заварювати і вживати в помірних кількостях, тоді організм отримує всі корисні властивості. Не можна пити занадто міцний чай або вживати напій натщесерце. Рекомендації щодо вживання включають такі пункти:

  • заварювати чай треба водою температурою 70-80 градусів;
  • настоювати не більше 2-3 хвилин;
  • пити 1-2 чашки на день, не більше;
  • уникати додавання великої кількості цукру.


Корисні поради та лайфхаки

Якщо зелений чай під час місячних поєднувати з іншими корисними звичками, то можна полегшити стан у цей складний період. Такий комплексний підхід допоможе знизити дискомфорт і швидше відновити сили. А до корисних звичок варто віднести:

  • додавання до чаю ромашки або м'яти для розслаблювального ефекту;
  • вживання теплого, а не гарячого напою;
  • поєднання чаю з легкими перекусами, багатими на залізо;
  • відстеження водного балансу і вживання достатньої кількості чистої води.


Вживайте зелений чай правильно і отримуйте тільки користь.
 

Олена Максимова - редактор
Автор:
Олена Максимова
