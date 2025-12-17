Зеленый чай во время менструации: польза, вред и как правильно пить?

Зеленый чай. Фото: adonis.com.ua

Менструация — это естественный процесс в организме женщины, во время которого некоторые женщины испытывают боль, слабость, перепады настроения и отечность. В такие дни стоит особенно внимательно следить за питанием и напитками, так как они как облегчают состояние, так и усиливают неприятные симптомы в зависимости от выбора. Зеленый чай сам по себе — полезный напиток, но во время месячных его употребление все же имеет свои особенности.



Польза зеленого чая во время менструации



Зеленый чай богат антиоксидантами и обладает мягким тонизирующим действием. Он помогает организму легче переносить нагрузки и поддерживает нервную систему в нестабильный период. К тому же он является хорошей альтернативой крепкому кофе.



Основными полезными свойствами зеленого чая называют:

возможность уменьшать воспалительные процессы в организме;

содействие мягкому выведению лишней жидкости;

поддержка сосудов и улучшение микроциркуляции;

снижение выраженности головной боли и усталости.



Возможный вред или противопоказания



Хоть полезных свойств у зеленого чая достаточно, однако подходит он все равно не всем. В нем содержится кофеин, меньший, чем в кофе, но он оказывает влияние на давление и работу желудочно-кишечного тракта. При определенных состояниях его употребление врачи клиники Adonis считают нежелательным. Например, при наличии такого заболевания как эндометриоз, любые стимулирующие напитки обсуждаются индивидуально с врачом. Особенно важно контролировать употребление зеленого чая, если планируется лечение и рассчитывается стоимость операции по удалению эндометриоза, ведь тогда нужно уменьшить различные дополнительные факторы, которые влияют на гормональный фон и кровоток.



Возможными противопоказаниями к употреблению являются также:

повышенная нервная возбудимость;

проблемы с артериальным давлением;

гастрит или язва желудка;

выраженные боли внизу живота.



Как правильно пить зеленый чай во время месячных?



Зеленый чай важно правильно заваривать и употреблять в умеренных количествах, тогда организм получает все полезные свойства. Нельзя пить слишком крепкий чай или употреблять напиток натощак. Рекомендации по употреблению включают следующие пункты:

заваривать чай надо водой температурой 70-80 градусов;

настаивать не более 2-3 минут;

пить 1-2 чашки в день, не более;

избегать добавления большого количества сахара.



Полезные советы и лайфхаки



Если зеленый чай во время месячных сочетать с другими полезными привычками, то можно облегчить состояние в этот сложный период. Такой комплексный подход поможет снизить дискомфорт и быстрее восстановить силы. А к полезным привычкам стоит отнести:

добавление в чай ромашки или мяты для расслабляющего эффекта;

употребление теплого, а не горячего напитка;

сочетание чая с легкими перекусами, богатыми железом;

отслеживание водного баланса и употребление достаточного количества чистой воды.



Употребляйте зеленый чай правильно и получайте только пользу.