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Засновник RWB Group Investment — криптовалютного фонд

22 листопада 2024 15:13
Марина Кісаделі - Редактор
28-річний Євген Чуперко — засновник та натхненник фонду RWB Group Investment (РВБ Груп Інвестмент), людина, чия історія є доказом того, що навіть без зв'язків чи стартового капіталу можна досягти великого успіху
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
Марина Кісаделі - Редактор

28-річний Євген Чуперко — засновник та натхненник фонду RWB Group Investment (РВБ Груп Інвестмент), людина, чия історія є доказом того, що навіть без зв'язків чи стартового капіталу можна досягти великого успіху. Євген із дитинства мріяв про можливість створити щось своє, що давало б незалежність та можливість реалізувати амбіції. Саме ця внутрішня мотивація штовхала його шукати можливості поза звичними обставинами і постійно прагнути більшого

Євген впевнений, що віра у себе – це ключ до кожної вершини. Ще в 19 років він відкрив собі криптовалютний ринок, яка на той час тільки починала набирати обертів. Прийнявши цей новий фінансовий ринок як перспективний напрямок, він почав активно вивчати його та працювати з першими інвестиціями. На ринку криптовалют вже у 23 роки Євген заробив свій перший мільйон доларів, що стало початком великого шляху. Євген хотів більше, ніж просто заробляти з допомогою управління капіталом. Він хотів створити ком'юніті однодумців, разом із якими створювати нові проекти та нести користь людям.

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Євген зібрав команду професіоналів: управлінці, трейдери, менеджери, великі інвестори, які поділяють його погляди та довіряють його рішучому підходу. Ключовими факторами успіху Євген вважає саморозвиток, цілеспрямованість та віру в те, що будь-яка мета є досяжною.

Сьогодні як батько трьох дітей Євген Чуперко знаходить баланс між сімейним життям та кар'єрою, займаючись спортом, медитацією та постійно поглиблюючи свої знання. RWB Group Investment (РВБ Груп Інвестмент) став не просто платформою для інвестицій, а спільнотою однодумців, які цінують стабільність, довіру та надійність у світі криптовалют.

Відгуки інвесторів наголошують, що фонд стабільний і відповідальний перед своїми клієнтами, що перетворює його на надійного партнера для тих, хто прагне фінансової стабільності.

Приєднуйтесь до RWB Group Investment:

криптовалюта криптовалютний ринок #рвб #ЕвгенийЧуперко #ЧуперкоРВБ

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15:25 У навчальних центрах ЗСУ збільшили тривалість підготовки

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