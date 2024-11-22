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Основатель RWB Group Investment — ​криптовалютного фонда

22 ноября 2024 15:13
Марина Кисадели - Редактор
28-летний Евгений Чуперко — основатель и вдохновитель фонда RWB Group Investment (РВБ Груп Инвестмент), человек, чья история является доказательством того, что даже без связей или стартового капитала можно добиться большого успеха
Іллюстративное зображення. Фото: Freepik
Марина Кисадели - Редактор

28-летний Евгений Чуперко — основатель и вдохновитель фонда RWB Group Investment (РВБ Груп Инвестмент), человек, чья история является доказательством того, что даже без связей или стартового капитала можно добиться большого успеха. Евгений с детства мечтал о возможности создать что-то свое, что давало бы независимость и возможность реализовать амбиции. Именно эта внутренняя мотивация толкала его искать возможности за пределами привычных обстоятельств и постоянно стремиться к большему.

Евгений уверен, что вера в себя – это ключ к каждой вершине. Еще в 19 лет он открыл для себя криптовалютный рынок, которая к тому времени только начинала набирать обороты. Приняв этот новый финансовый рынок как перспективное направление, он начал активно изучать его и работать с первыми инвестициями. На рынке криптовалют уже в 23 года Евгений заработал свой первый миллион долларов, что стало началом большого пути. Евгений хотел больше, чем просто зарабатывать с помощью управления капиталом. Он хотел создать комьюнити единомышленников, вместе с которыми создавать новые проекты и нести пользу людям. 

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Евгений собрал команду профессионалов: управленцы, трейдера, менеджеры, крупные инвесторы, которые разделяют его взгляды и доверяют его решительному подходу. Ключевыми факторами успеха Евгений считает саморазвитие, целеустремленность и веру в то, что любая цель достижима.

Сегодня как отец троих детей Евгений Чуперко находит баланс между семейной жизнью и карьерой, занимаясь спортом, медитацией и постоянно углубляя свои знания. RWB Group Investment (РВБ Груп Инвестмент) стал не просто платформой для инвестиций, а сообществом единомышленников, ценящих стабильность, доверие и надежность в мире криптовалют. 

Отзывы инвесторов подчеркивают, что фонд стабилен и ответственен перед своими клиентами, что превращает его в надежного партнера для тех, кто стремится к финансовой стабильности.

Присоединяйтесь к RWB Group Investment:

Telegram: rwb_group

криптовалюта криптовалютный рынок #рвб #ЄвгенЧуперко #ЧуперкоРВБ

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