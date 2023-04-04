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Захисники отримали ще п’ять автівок підвищеної прохідності від Фонду Вадима Столара

4 квітня 2023 11:59
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Автівки, які передали військовим
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Військові на передовій отримали ще п’ять позашляховиків, один із яких броньований. Про ініціативу Фонду Вадима Столара у межах проєкту "++ для ЗСУ", завдяки якій автівки отримали три військові частини та Сили спеціальних операцій ЗСУ, розповіли Новини LIVE.

"Вже понад рік триває повномасштабна війна, спричинена російською агресією. Сьогодні на фронті тривають запеклі бої, і наші захисники постійно потребують оновлення пошкодженого та знищеного автопарку. Адже автомобілі на передовій допомагають нашим хлопцям та дівчатам не тільки більш ефективно виконувати бойові завдання, а й зберігати життя військових, що є пріоритетом для нашого Фонду", — наголошує засновник Фонду Вадим Столар.

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Волонтери зазначають, що завжди швидко відкликаються на прохання військових та вже не вперше передають авто тим, хто їх найбільше потребує.

"Ми завжди оперативно реагуємо на запити військових, адже розуміємо, що сьогодні вони боронять всіх нас. Цього разу також не барилися, вже передаємо п’ять позашляховиків для військових, які одразу поїдуть на передову. Ми всі знаємо, що автомобілі на фронті — це витратний матеріал, і одним з пріоритетів діяльності Фонду є забезпечення військових автомобілями. Впевнена, що ці автівки добре попрацюють для нашої Перемоги", — заявила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

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Представники підрозділу, які приймали автомобілі від Фонду Вадима Столара, також відзначили їхні високі характеристики та наголосили на важливості такої техніки у гарячих точках. Одна з автівок — Land Rover Defender Snatch — містить броньовану капсулу. Машина має сьомий рівень захисту та водночас залишається маневровою, щоб долати значні перешкоди.

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"Така автівка має бронювання, яке захищає від куль та уламків. Ми дуже вдячні за таке оснащення, бо це дає нам змогу виконувати наше завдання в найгарячіших точках і мати переваги щодо захисту нас, бійців", — зауважив представник підрозділу на позивний "Суп".

Загалом, за даними журналістів, з початку повномасштабної війни Фонд передав для ЗСУ близько 40 спеціалізованих та броньованих позашляховиків. Військові впевнені, що вони допоможуть у контрнаступі та наблизять Перемогу. 

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