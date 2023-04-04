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Защитники получили еще пять автомобилей повышенной проходимости от Фонда Вадима Столара

4 апреля 2023 11:59
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Автомобили, которые передали военным
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Военные на передовой получили еще пять внедорожников, один из которых бронирован. Об инициативе Фонда Вадима Столара в рамках проекта "++ для ВСУ", благодаря которой автомобили получили три воинские части и Силы специальных операций ВСУ, рассказали Новини.LIVE.

"Уже больше года идет полномасштабная война, вызванная российской агрессией. Сегодня на фронте продолжаются ожесточенные бои, и наши защитники постоянно нуждаются в обновлении поврежденного и уничтоженного автопарка. Ведь автомобили на передовой помогают нашим ребятам не только более эффективно выполнять боевые задания, но и сохранять жизнь военных, что является приоритетом для нашего Фонда", — отмечает основатель Фонда Вадим Столар.

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Волонтеры отмечают, что всегда быстро отзываются по просьбе военных и уже не впервые передают авто тем, кто в них больше нуждается.

"Мы всегда оперативно реагируем на запросы военных, ведь понимаем, что сегодня они защищают всех нас. В этот раз также не медлили, уже передаем пять внедорожников для военных, которые сразу поедут на передовую. Мы все знаем, что автомобили на фронте — это расходный материал, и одним из приоритетов деятельности Фонда является обеспечение военных автомобилями. Уверена, что эти авто хорошо поработают для нашей Победы", — заявила волонтер Фонда Наталья Приходько.

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Представители подразделения, принимавшие автомобили от Фонда Вадима Столара, также отметили их высокие характеристики и отметили важность такой техники в горячих точках. Один из автомобилей — Land Rover Defender Snatch — содержит бронированную капсулу. Машина имеет седьмой уровень защиты и остается маневровой, чтобы преодолевать значительные препятствия.

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"Такой автомобиль имеет бронирование, которое защищает от пуль и обломков. Мы очень благодарны за такое оснащение, потому что это позволяет нам выполнять нашу задачу в самых горячих точках и иметь преимущества по защите нас, бойцов", отметил представитель подразделения на позывной "Суп".

В общей сложности, по данным журналистов, с начала полномасштабной войны Фонд передал для ВСУ около 40 специализированных и бронированных внедорожников. Военные уверены, что они помогут в контрнаступлении и приблизят победу.

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