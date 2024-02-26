Потяг Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Попри дворічні воєнні дії, потяги "Укрзалізниці" курсують до більшості міст України та деяких міст Європи. Поїзди є одним із найзручіших, найбезпечніших та найдоступніших видів транспорту. Це стало причиною активності спекулянтів, які викуповували залізничні квитки заздалегідь та продавали їх дорожче. Тому "Укрзалізниця" запровадила нові правила продажу квитків, щоб унеможливити незаконну діяльність "перекупників".

Про це повідомили Новини.LIVE.

За скільки днів можна купити квиток на потяг

До січня 2023 року придбати квиток на поїзд можна було за 45 днів до поїздки. Сьогодні продаж відкривається о 8 годині ранку за 20 днів до подорожі. Квитки, які пасажири повернули в касу, можна викупити за один день до поїздки. Вони з’являються на сервісі чи у касі між 8 та 9 годинами ранку. Якщо ж пасажир здав квиток у день поїздки, його можна знайти в системі за 30 хвилин після повернення.

Залізнична каса. Фото: Радіо.Трек

Також Укрзалізниця змінила схему продажу квитків на міжнародні напрямки. Тепер придбати квиток на такі рейси, як № 67 "Київ — Варшава" можна лише онлайн. При цьому одна людина може викупити лише чотири квитки.

Де ще можна придбати квитки на потяг

Квитки на поїзд можна купити онлайн на офіційному сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov. Також придбати квиток можна на інших ресурсах:

сервіс купівлі квитків на потяг Tickets.ua;

сервіс продажу квитків Proizd.ua;

сервіс купівлі квитків Сервіс SkyBooking;

застосунок "Приват24".

Поїзд до Варшави. Фото: соцмережі "Укрзалізниці".

Як придбати квиток на потяг до Варшави

З листопада 2023 року придбати квиток на найпопулярніший міжнародний рейс з Києва до Варшави можуть лише ті користувачі, які підтвердили свою особу за допомогою підпису у застосунку "Дія". Така процедура купівлі квитка створена для того, аби боротися зі спекулянтами. Верифікація акаунта підтверджує, що покупець є реальною людиною. "Укрзалізниця" залишає за собою право заблокувати акаунт особи, яка порушує правила купівлі та повернення квитків на міжнародні рейси. Відновити доступ до кабінету верифікований користувач більше не зможе.

Щоби повернути кошти за міжнародний квиток, більше не потрібно стояти у черзі до каси. Зробити це можна також за допомогою підпису в "Дії".



Нагадаємо, що в Укрзалізниці надається сервіс транспортування автомобілів у спеціалізованих вагонах. Ціна за перевезення формується на основі ваги транспортного засобу та протяжності маршруту, доступні напрямки охоплюють основні міста України.

Крім того, компанія прийняла рішення про створення нового відділу, завданням якого стане спостереження та захист залізничної інфраструктури із застосуванням дронів.