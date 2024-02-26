Поезд Укрзализныци. Фото: Униан.

Несмотря на двухлетние военные действия, поезда "Укрзализныци" курсируют в большинство городов Украины и некоторых городов Европы. Поезда — один из самых удобных, безопасных и доступных видов транспорта. Это стало причиной активности спекулянтов, которые выкупали железнодорожные билеты заранее и продавали их подороже. Поэтому "Укрзализныця" ввела новые правила продажи билетов, чтобы сделать невозможным незаконную деятельность "перекупщиков".

Об этом сообщили Новини.LIVE.

За сколько дней можно купить билет на поезд

До января 2023 года купить билет на поезд можно было за 45 дней до поездки. Сегодня продажи открываются в 8 часов утра за 20 дней до путешествия. Билеты, возвращенные пассажирами в кассу, можно выкупить за один день до поездки. Они появляются на сервисе или в кассе между 8 и 9 утра. Если же пассажир сдал билет в день поездки, его можно найти в системе через 30 минут после возвращения.

Железнодорожная касса. Фото: Радио.Трек

Также Укрзализныця изменила схему продажи билетов на международные направления. Теперь приобрести билет на такие рейсы как №67 "Киев — Варшава" можно только онлайн. При этом один человек может выкупить всего четыре билета.

Где еще можно приобрести билеты на поезд

Билеты на поезд можно купить онлайн на официальном сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov. Также купить билет можно на других ресурсах:

сервис покупки билетов на поезд Tickets.ua;

сервис продаж билетов Proizd.ua;

сервис покупки билетов Сервис SkyBooking;

Приложение "Приват24".

Поезд в Варшаву. Фото: соцсети "Укрзализныци".

Как купить билет на поезд в Варшаву

С ноября 2023 года приобрести билет на самый популярный международный рейс из Киева в Варшаву могут только те пользователи, которые подтвердили свое лицо с помощью подписи в приложении "Дія". Такая процедура покупки билета создана для того, чтобы бороться со спекулянтами. Верификация аккаунта подтверждает, что покупатель является реальным человеком. "Укрзализныця" оставляет за собой право заблокировать аккаунт лица, нарушающего правила покупки и возврата билетов на международные рейсы. Восстановить доступ в кабинет верифицированный пользователь больше не сможет.

Чтобы вернуть средства за международный билет, больше не нужно стоять в очереди в кассу. Сделать это можно также с помощью подписи в "Дії".



Напомним, что в "Укрзализныце" предоставляется сервис транспортировки автомобилей в специализированных вагонах. Цена за перевозку формируется на основе веса транспортного средства и протяженности маршрута, доступные направления охватывают основные города Украины.

Кроме того, компания приняла решение о создании нового отдела, задачей которого станет наблюдение и защита железнодорожной инфраструктуры с применением дронов.