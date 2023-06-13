Вже за 3 дні! Найбільша в Україні конференція з IT-права IT Ukraine Legal Conference 2023 чекає на тебе!

Вже за 3 дні! Найбільша в Україні конференція IT Ukraine Legal Conference 2023 чекає на тебе!
Цікаво дізнатися про сучасний стан та тренди ІТ-галузі? Які є шляхи та можливості збереження ІТ-потенціалу України? Як ІТ-індустрія працює в умовах війни та які перспективи після Перемоги?
Обов’язково долучайся до IT Ukraine Legal Conference 2023!
Захід організовує Асоціація "IT Ukraine" за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
Коли? 16.06.23 о 9:00
Цього року конференція відбувається у гібридному форматі:
- офлайн, в інноваційному парку столиці UNIT.City, де зберуться понад 300 учасників для якісного нетворкінгу;
Вартість квитка 1000 гривень, з яких 50% коштів будуть переказані на підтримку України через United24, державну фандрейзингову платформу.
- онлайн, безкоштовно, з будь-якої точки світу.
Купи квиток або зареєструйся на сайті події, кількість місць обмежена.
На Legal Conference ви отримаєте багато цінної інформації для вашого бізнесу:
- Дієві інструменти від компаній з адаптації до воєнних умов;
- Найгарячіші апдейти від народних депутатів, державних діячів, керівників найбільших IT компаній ринку;
- Кейс-стаді від лідерів ринку з розвитку міжнародної співпраці: інвестиції, гранти, можливості;
- Важливі тренди валютного ринку України під час війни та у післявоєнний час.
Детальна програма події доступна за посиланням: https://legalconference.com.ua
Серед спікерів події:
Представники влади:
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Ганна Маляр — Заступниця Міністра оборони України;
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Данило Гетманцев — Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
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Ярослав Железняк — Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
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Сергій Сметанко — Директор Департаменту економіки безпеки і оборони Міністерства економіки України;
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Дмитро Зінченко — Legal-експерт Проєктного офісу Дія.City, Мінцифра.
Лідери та експерти ІТ-індустрії:
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Костянтин Васюк — Виконавчий директор IT Ukraine Association;
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Олена Самборська — Президентка IT Ukraine Association, Managing Director/HRD Luxoft Ukraine;
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Степан Мітіш — Віцепрезидент, голова EPAM Україна;
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Антон Скрипник — Співзасновник, CEO KindGeek;
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Костянтин Магалецький — Віцепрезидент з міжнародного співробітництва IT Ukraine Association, екс-партнер Horizon Capital, інвестор в EdTech стартапи;
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Валерій Пекар — підприємець, громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
Представники від банків та провідних юридичних компаній:
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Катерина Олійник — Віцепрезидентка з правових питань IT Ukraine Association, партнерка АО Arzinger;
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Олексій Урос — Директор з розвитку бізнесу Asters;
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Олена Полянчук — Заступник голови правління, начальник Юридичного департаменту UKRSIBBANK BNP Paribas Group;
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Олена Коробкова — Голова Ради Національної асоціації банків України;
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Костянтин Рупчев — Керівник Групи продажів на ринках капіталу UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо.
Будь в курсі передових тенденцій та впливай на майбутнє української IT-індустрії разом з нами!
Офіційний сайт події: https://legalconference.com.ua
Сторінка Facebook події: https://www.facebook.com/events/1442167579923758