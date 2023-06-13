Уже через 3 дня! Самая большая в Украине конференция по IT-праву IT Ukraine Legal Conference 2023 ждет тебя!

Конференция по IT-праву IT Ukraine Legal Conference 2023

Интересно узнать о современном состоянии и трендах IТ-индустрии? Какие пути и возможности сохранения IТ-потенциала Украины? Как IТ-индустрия работает в условиях войны и каковы перспективы после Победы?

Обязательно приcойденяйся к IT Ukraine Legal Conference 2023!

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Мероприятие организовывает Ассоциация IT Ukraine при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Когда? 16.06.23 в 9:00

В этом году конференция проходит в гибридном формате:

офлайн, в инновационном парке столицы UNIT.City, где соберутся более 300 участников для качественного нетворкинга;

Стоимость билета 1000 гривен, из которых 50% средств будут переведены на поддержку Украины через United24, государственную фандрейзинговую платформу.

онлайн, бесплатно, из любой точки мира.

Купи билет или зарегистрируйся на сайте события, количество мест ограничено.

В Legal Conference вы получите много ценной информации для вашего бизнеса:

действенные инструменты от компаний по адаптации к военным условиям;

Самые горячие апдейты от народных депутатов, государственных деятелей, руководителей крупнейших IT компаний рынка;

Кейс-стадии от лидеров рынка по развитию международного сотрудничества: инвестиции, гранты, возможности;

Важные тренды валютного рынка Украины во время войны и в послевоенное время.

Подробная программа события доступна по ссылке: https://legalconference.com.ua

Среди спикеров события:

Представители власти:

Анна Маляр — заместитель Министра обороны Украины;

Даниил Гетманцев — Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Ярослав Железняк — Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Сергей Сметанко — директор Департамента экономики безопасности и обороны Министерства экономики Украины;

Дмитрий Зинченко — Legal-эксперт Проектного офиса Дія.City, Минцифра.

Лидеры и эксперты ИТ-индустрии:

Константин Васюк — Исполнительный директор IT Ukraine Association;

Елена Самборская — Президент IT Ukraine Association, Managing Director/HRD Luxoft Ukraine;

Степан Митиш — Вицепрезидент, глава EPAM Украина;

Антон Скрипник — Соучредитель, CEO KindGeek;

Константин Магалецкий — Вицепрезидент по международному сотрудничеству IT Ukraine Association, экс-партнер Horizon Capital, инвестор в EdTech стартапы;

Валерий Пекарь — предприниматель, общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

Представители от банков и ведущих юридических компаний:

Екатерина Олейник — Вице-президент по правовым вопросам IT Ukraine Association, партнер АО Arzinger;

Алексей Урос — директор по развитию бизнеса Asters;

Елена Полянчук — заместитель председателя правления, начальник Юридического департамента UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

Елена Коробкова — Председатель Совета Национальной ассоциации банков Украины;

Константин Рупчев — Руководитель Группы продаж на рынках капитала UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д.

Будь в курсе передовых тенденций и влияй на будущее украинской IT-индустрии вместе с нами!

Официальный сайт события: https://legalconference.com.ua

Страница Facebook события: https://www.facebook.com/events/1442167579923758