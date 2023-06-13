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Уже через 3 дня! Самая большая в Украине конференция IT Ukraine Legal Conference 2023 ждет тебя!

13 июня 2023 20:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Уже через 3 дня! Самая большая в Украине конференция по IT-праву IT Ukraine Legal Conference 2023 ждет тебя!
Конференция по IT-праву IT Ukraine Legal Conference 2023
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Интересно узнать о современном состоянии и трендах IТ-индустрии? Какие пути и возможности сохранения IТ-потенциала Украины? Как IТ-индустрия работает в условиях войны и каковы перспективы после Победы?

Обязательно приcойденяйся к IT Ukraine Legal Conference 2023!

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Мероприятие организовывает Ассоциация IT Ukraine при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Когда? 16.06.23 в 9:00

В этом году конференция проходит в гибридном формате:

  • офлайн, в инновационном парке столицы UNIT.City, где соберутся более 300 участников для качественного нетворкинга;

Стоимость билета 1000 гривен, из которых 50% средств будут переведены на поддержку Украины через United24, государственную фандрейзинговую платформу.

  • онлайн, бесплатно, из любой точки мира.

Купи билет или зарегистрируйся на сайте события, количество мест ограничено.

В Legal Conference вы получите много ценной информации для вашего бизнеса:

  • действенные инструменты от компаний по адаптации к военным условиям;
  • Самые горячие апдейты от народных депутатов, государственных деятелей, руководителей крупнейших IT компаний рынка;
  • Кейс-стадии от лидеров рынка по развитию международного сотрудничества: инвестиции, гранты, возможности;
  • Важные тренды валютного рынка Украины во время войны и в послевоенное время.

Подробная программа события доступна по ссылке: https://legalconference.com.ua

Среди спикеров события:

Представители власти:

  • Анна Маляр — заместитель Министра обороны Украины;
  • Даниил Гетманцев — Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Ярослав Железняк — Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Сергей Сметанко — директор Департамента экономики безопасности и обороны Министерства экономики Украины;
  • Дмитрий Зинченко — Legal-эксперт Проектного офиса Дія.City, Минцифра.

Лидеры и эксперты ИТ-индустрии:

  • Константин Васюк — Исполнительный директор IT Ukraine Association;
  • Елена Самборская — Президент IT Ukraine Association, Managing Director/HRD Luxoft Ukraine;
  • Степан Митиш — Вицепрезидент, глава EPAM Украина;
  • Антон Скрипник — Соучредитель, CEO KindGeek;
  • Константин Магалецкий — Вицепрезидент по международному сотрудничеству IT Ukraine Association, экс-партнер Horizon Capital, инвестор в EdTech стартапы;
  • Валерий Пекарь — предприниматель, общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

Представители от банков и ведущих юридических компаний:

  • Екатерина Олейник — Вице-президент по правовым вопросам IT Ukraine Association, партнер АО Arzinger;
  • Алексей Урос — директор по развитию бизнеса Asters;
  • Елена Полянчук — заместитель председателя правления, начальник Юридического департамента UKRSIBBANK BNP Paribas Group;
  • Елена Коробкова — Председатель Совета Национальной ассоциации банков Украины;
  • Константин Рупчев — Руководитель Группы продаж на рынках капитала UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д.

Будь в курсе передовых тенденций и влияй на будущее украинской IT-индустрии вместе с нами!

Официальный сайт события: https://legalconference.com.ua

Страница Facebook события: https://www.facebook.com/events/1442167579923758

 

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