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Вперше після Євробачення — Alyona Alyona і Jerry Heil анонсували ексклюзивний концерт

19 червня 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Alyona Alyona і Jerry Heil анонсували великий концерт у Києва — купити квитки
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: пресслужба
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil, які представляли Україну на Євробаченні-2024, організовують великий київський концерт. Побачити улюблених зірок можна буде вже 28 червня.

Про це повідомила пресслужба артисток.

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 Alyona Alyona і Jerry Heil дадуть спільний концерт

Співачки вийдуть на сцену 28 червня. Великий київський концерт відбудеться у Stereoplaza. Це буде перша зустріч артисток з українськими фанами  після повернення з Мальме і можливістю віддячити їм за підтримку. На глядачів очікують улюблені хіти, велика спільна програма з оновленим звучанням та сольні прем’єри. 

"Наш концерт — це особлива програма: спільні пісні, хіти та нові прем'єри. Це вечір, наповнений емоціями, вдячністю і музикою, яка нас об’єднує. Давайте разом відзначимо цей важливий момент, адже без вашої підтримки ми б не досягли успіху", — поділилися Jerry Heil та alyona alyona.

Квитки на подію коштують від 590 до майже 3 000 гривень.

Концерт Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: пресслужба
Концерт Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: пресслужба

Нагадаємо, співак Артем Пивоваров не стримав емоції, коли юна фанатка розповіла трагічну історію її сім'ї. Також Юлія Саніна пояснила, чому виступає на концертах без рок-гурту.

Євробачення
концерт
Alyona Alyona
Jerry Heil
українські зірки
співачка

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