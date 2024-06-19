Alyona Alyona і Jerry Heil анонсували великий концерт у Києва — купити квитки

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: пресслужба

Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil, які представляли Україну на Євробаченні-2024, організовують великий київський концерт. Побачити улюблених зірок можна буде вже 28 червня.

Про це повідомила пресслужба артисток.

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Співачки вийдуть на сцену 28 червня. Великий київський концерт відбудеться у Stereoplaza. Це буде перша зустріч артисток з українськими фанами після повернення з Мальме і можливістю віддячити їм за підтримку. На глядачів очікують улюблені хіти, велика спільна програма з оновленим звучанням та сольні прем’єри.

"Наш концерт — це особлива програма: спільні пісні, хіти та нові прем'єри. Це вечір, наповнений емоціями, вдячністю і музикою, яка нас об’єднує. Давайте разом відзначимо цей важливий момент, адже без вашої підтримки ми б не досягли успіху", — поділилися Jerry Heil та alyona alyona.

Квитки на подію коштують від 590 до майже 3 000 гривень.

Концерт Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: пресслужба

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