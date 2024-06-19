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Впервые после Евровидения Alyona Alyona и Jerry Heil анонсировали эксклюзивный концерт

19 июня 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Alyona Alyona и Jerry Heil анонсировали большой концерт в Киеве — купить билеты
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: пресс-служба
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, представлявшие Украину на Евровидении-2024, организуют большой киевский концерт. Увидеть любимых звезд можно будет уже 28 июня.

Об этом сообщила пресс-служба артисток.

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Alyona Alyona и Jerry Heil дадут совместный концерт

Певицы выйдут на сцену 28 июня. Большой киевский концерт состоится у Stereoplaza. Это будет первая встреча артисток с украинскими фанатами по возвращении из Мальме и возможностью отблагодарить их за поддержку. Зрителей ожидают любимые хиты, большая совместная программа с обновленным звучанием и сольные премьеры.

"Наш концерт — это особая программа: совместные песни, хиты и новые премьеры. Это вечер, наполненный эмоциями, благодарностью и музыкой, которая нас объединяет. Давайте вместе отметим этот важный момент, ведь без вашей поддержки мы бы не преуспели", — поделились Jerry Heil и alyona alyona.

Билеты на событие стоят от 590 до 3 000 гривен.

Концерт Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: пресс-служба
Концерт Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: пресс-служба

Напомним, певец Артем Пивоваров не сдержал эмоции, когда юная фанатка рассказала о трагической истории ее семьи. Также Юлия Санина объяснила, почему выступает на концертах без рок-группы.

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