Вірність традиціям: золоті обручки та персні

Дівчина одягає обручку. Фото: freepik

Золото було й завжди лишається ключовим матеріалом ювелірів. Працюючи з дорогоцінними сплавами, майстри застосовують як класичні, так і суто інноваційні технології, що додає виробу унікальності, індивідуальності.

Вишукані обручки, елегантні печатки, розкішні персні з натуральним камінням, креативні каблучки на два пальці — розмаїття стилів, притаманних асортименту прикрас з колекції Злато.юа вражає. Можна замовити й оригінальний комплект.

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Золота каблучка. Фото: Злато.юа

Секрет індивідуальності криється в якості дорогоцінного металу. Класичні золоті обручки — жовті або з легким відтінком багряності. Виклик традиціям кидає біле золото, яке часто порівнюють з платиною.

Популярними лишаються прикраси в комбінованому стилі. Холодні відтінки гармонійно поєднуються з теплими. Навіть без вставки, колечко виглядає яскраво. Різкі контрастні переходи, притаманні виробам з емаллю та каучуком, приваблюють поціновувачів нестандартної ювелірної естетики.

Можна замовити стильну каблучку з перлами або кольоровими самоцвітами. Або ж — купити перстень зі справжніми діамантами. Вишукані камінчики тішать почуття власної гідності. Діаманти класичної огранки носять і чоловіки. Справжнім винаходом ювелірів вважаються парні обручки: колечка, що однаково пасують і нареченому, й нареченій.

Альтернативою натуральним діамантам будуть фіаніти: теж революційне досягнення сучасних вчених. Камінь з якостями справжнього самородка вирощують у лабораторних умовах, проте це ніяк не впливає на ювелірну цінність готового виробу.

Штучні мінерали чудово поєднується в одному дизайні зі справжніми сапфірами та рубінами. Коштовний зелений смарагд в ореолі з білих скелець — чудовий подарунок нареченій, мамі, дружині! Прикраса-оберіг. Натяк на почуття.

Чоловічим каменем вважається чорний онікс, використовуваний в оздобленні печаток. На темному тлі ефектно виглядає сяючий кристалик в образі діамантика. Популярність тримають гранати.

Краса самоцвіта по-різному розкривається в білому та червоному золоті. Відтінок вставки змінює й сонячне світло. Сміливості ювелірам не позичати! Жовтогарячий цитрин в "ртутній" оправі — така ж норма, як холодний синій сапфір в обіймах теплого металу.

Неперевершена якість

Обручки з золота приваблюють своєю оригінальністю та автентичністю. Метал наділений унікальними хімічними та фізичними властивостями, що гарантує готовому виробу міцність, антикорозійність, гіпоалергенність. Ціна визначається за сукупністю факторів та залежить від ваги використаного сплаву.

Що стосується індивідуальних відмінностей, то вибір прикраси варто робити з урахуванням:

кольору золота,

способу обробки поверхні металу,

стилю та дизайну,

техніки оздоблення,

ювелірної цінності декоративних матеріалів,

розміру обідка,

конструктивних особливостей шинки.

Зазвичай весільні символи носять на безіменних фалангах. Проте можна підібрати оригінальний перстень на середній або вказівний палець, можна купити мініатюрну печатку на мізинець. Універсальними вважаються колечка, виконані у вигляді літери С. Розімкнені шинки — безрозмірні, тому позицію зручно міняти.

На сайті Злато.юа кільця класифіковані. За формою, обручки бувають плоскі (американки) та випуклі (європейки). Завдяки фільтрам, легко підібрати виріб для жінки або чоловіка, на весілля, заручини або до класичного, вечірнього образу. Є недорогі моделі для дівчаток, є ефектні вироби для поціновувачів розкоші.

Золота каблучка. Фото: Злато.юа

Чи дійсно для обідка використано золото — свідчить маркування. Найчастіше використовують сплав 585 проби, що на 58,5% складається з чистої дорогоцінної породи. Що стосується домішків, то вони не лише змінюють колір металу, а й додають йому міцності.