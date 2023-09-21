Верность традициям: золотые кольца и перстни

Девушка одевает кольцо. Фото: freepik

Золото было и всегда остается ключевым материалом ювелиров. Работая с драгоценными сплавами, мастера применяют как классические, так и чисто инновационные технологии, придающие изделию уникальность, индивидуальность.

Изысканные кольца, элегантные печати, роскошные перстни с натуральными камнями, креативные кольца на два пальца – разнообразие стилей, присущих ассортименту украшений из коллекции Злато.юа впечатляет. Можно заказать оригинальный комплект.

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Золотое кольцо. Фото: Злато.юа

Секрет индивидуальности кроется в качестве драгоценного металла. Классические золотые обручальные кольца — желтые или с легким оттенком багряности. Вызов традициям бросает белое золото, часто сравнивающееся с платиной.

Популярными остаются украшения в комбинированном стиле. Холодные оттенки гармонично сочетаются с тёплыми. Даже без вставки, колечко смотрится ярко. Резкие контрастные переходы, присущие изделиям с эмалью и каучуком, привлекают ценителей нестандартной ювелирной эстетики.

Можно заказать стильное кольцо с жемчугом или цветными самоцветами. Или купить перстень с настоящими бриллиантами. Изысканные камешки радуют чувство собственного достоинства. Бриллианты классической огранки носят и мужчины. Настоящим изобретением ювелиров считаются парные обручальные кольца: одинаково подходящие и жениху, и невесте.

Альтернативой натуральным бриллиантам будут фианиты: тоже революционное достижение современных ученых. Камень со свойствами реального самородка выращивают в лабораторных критериях, но это никак не влияет на ювелирную ценность готового изделия.

Искусственные минералы отлично сочетаются в одном дизайне с настоящими сапфирами и рубинами. Драгоценный зеленый изумруд в ореоле из белых стеклышек — отличный подарок невесте, маме, жене! Украшение-оберег. Намек на чувство.

Мужским камнем считается черный оникс, используемый в украшении печатей. На темном фоне эффектно смотрится сияющий кристаллик в образе бриллианта. Известность держат гранаты.

Красота самоцвета различно раскрывается в белом и красном золоте. Оттенок вставки изменяет и солнечный свет. Смелости ювелирам не занимать! Оранжевый цитрин в "ртутной" оправе — такая же норма, как холодный синий сапфир в объятиях теплого металла.

Непревзойденное качество

Обручальные кольца из золота привлекают своей оригинальностью и подлинностью. Металл обладает уникальными химическими и физическими свойствами, что гарантирует готовому изделию прочность, антикоррозионность, гипоаллергенность. Цена определяется по совокупности факторов и зависит от тяжести использованного сплава.

Что касается индивидуальных отличий, то выбор украшения следует делать с учетом:

цвета золота,

способа обработки поверхности металла,

стиль и дизайн,

техники отделки,

ювелирной ценности декоративных материалов,

размера ободка,

конструктивных особенностей ветчины.

Обычно свадебные символы носят на безымянных фалангах. Однако можно подобрать оригинальное кольцо на средний или указательный палец, можно купить миниатюрную печать на мизинец. Универсальными считаются колечки, выполненные в виде буквы С. Разомкнутые кабаки — безразмерные, поэтому позицию удобно менять.

На сайте Злато.юа кольца классифицированы. По форме, кольца бывают плоские (американки) и выпуклые (европейки). Благодаря фильтрам, легко подобрать изделие для женщины или мужчины, на свадьбу, помолвку или к классическому, вечернему образу. Есть недорогие модели для девочек, есть эффектные поделки для ценителей роскоши.

Золотое кольцо. Фото: Злато.юа

Действительно для ободка использовано золото — свидетельствует маркировка. Чаще используют сплав 585 пробы, что на 58,5% состоит из чистой драгоценной породы. Что касается примесей, то они не только изменяют цвет металла, но и придают ему прочность