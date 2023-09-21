Верность традициям: золотые кольца и перстни
Золото было и всегда остается ключевым материалом ювелиров. Работая с драгоценными сплавами, мастера применяют как классические, так и чисто инновационные технологии, придающие изделию уникальность, индивидуальность.
Изысканные кольца, элегантные печати, роскошные перстни с натуральными камнями, креативные кольца на два пальца – разнообразие стилей, присущих ассортименту украшений из коллекции Злато.юа впечатляет. Можно заказать оригинальный комплект.
Секрет индивидуальности кроется в качестве драгоценного металла. Классические золотые обручальные кольца — желтые или с легким оттенком багряности. Вызов традициям бросает белое золото, часто сравнивающееся с платиной.
Популярными остаются украшения в комбинированном стиле. Холодные оттенки гармонично сочетаются с тёплыми. Даже без вставки, колечко смотрится ярко. Резкие контрастные переходы, присущие изделиям с эмалью и каучуком, привлекают ценителей нестандартной ювелирной эстетики.
Можно заказать стильное кольцо с жемчугом или цветными самоцветами. Или купить перстень с настоящими бриллиантами. Изысканные камешки радуют чувство собственного достоинства. Бриллианты классической огранки носят и мужчины. Настоящим изобретением ювелиров считаются парные обручальные кольца: одинаково подходящие и жениху, и невесте.
Альтернативой натуральным бриллиантам будут фианиты: тоже революционное достижение современных ученых. Камень со свойствами реального самородка выращивают в лабораторных критериях, но это никак не влияет на ювелирную ценность готового изделия.
Искусственные минералы отлично сочетаются в одном дизайне с настоящими сапфирами и рубинами. Драгоценный зеленый изумруд в ореоле из белых стеклышек — отличный подарок невесте, маме, жене! Украшение-оберег. Намек на чувство.
Мужским камнем считается черный оникс, используемый в украшении печатей. На темном фоне эффектно смотрится сияющий кристаллик в образе бриллианта. Известность держат гранаты.
Красота самоцвета различно раскрывается в белом и красном золоте. Оттенок вставки изменяет и солнечный свет. Смелости ювелирам не занимать! Оранжевый цитрин в "ртутной" оправе — такая же норма, как холодный синий сапфир в объятиях теплого металла.
Непревзойденное качество
Обручальные кольца из золота привлекают своей оригинальностью и подлинностью. Металл обладает уникальными химическими и физическими свойствами, что гарантирует готовому изделию прочность, антикоррозионность, гипоаллергенность. Цена определяется по совокупности факторов и зависит от тяжести использованного сплава.
Что касается индивидуальных отличий, то выбор украшения следует делать с учетом:
- цвета золота,
- способа обработки поверхности металла,
- стиль и дизайн,
- техники отделки,
- ювелирной ценности декоративных материалов,
- размера ободка,
- конструктивных особенностей ветчины.
Обычно свадебные символы носят на безымянных фалангах. Однако можно подобрать оригинальное кольцо на средний или указательный палец, можно купить миниатюрную печать на мизинец. Универсальными считаются колечки, выполненные в виде буквы С. Разомкнутые кабаки — безразмерные, поэтому позицию удобно менять.
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Действительно для ободка использовано золото — свидетельствует маркировка. Чаще используют сплав 585 пробы, что на 58,5% состоит из чистой драгоценной породы. Что касается примесей, то они не только изменяют цвет металла, но и придают ему прочность