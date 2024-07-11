Апаратна діагностика шкіри в магазині BROCARD. Фото: brocard.ua

В магазинах парфумерно-косметичної мережі BROCARD пропонують перевірити стан шкіри і дізнатись, на які б’юті-засоби варто звернути увагу. Нову послугу надають усім бажаючим безкоштовно, а діагностику проводять на інноваційному аналізаторі Zemits Skin Analysis System, роботою якого повністю керує штучний інтелект.

Навіщо потрібна діагностика стану шкіри і чому варто спробувати, Новини.LIVE дізналися у експертів BROCARD.

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Навіщо потрібна діагностики шкіри

Перевірка стану шкіри за допомогою сучасних апаратних технологій допомагає визначити реальні потреби власної шкіри і підібрати доглядову продукцію з їх урахуванням. Ви точно знатимете, вам слід купувати засоби для зволоження, живлення, ліфтингу чи регенерації, або, можливо, декілька — для вирішення кількох проблем одночасно.

Адже індивідуальний підхід — це важлива передумова того, що догляд дасть бажаний ефект. А сучасна апаратна діагностика — чи не єдиний спосіб виявити приховані проблеми шкіри, які не видно неозброєним оком, такі як пошкодження від сонця, початкові ознаки старіння, маленькі зморшки.

Чим унікальний Zemits Skin Analysis System

Аналізатор шкіри Zemits Skin Analysis System — апарат останнього покоління. Штучний інтелект повністю виключає людський фактор і ризик помилки. А надпотужний екран у 20 мегапікселів і технологія спектральної візуалізації здатні виявити найменше запалення чи мікрозморшку.

Багаторічні дослідження — ще один важливий аспект, на якому ґрунтується робота цього приладу. Йдеться про 12 років тестувань та 30 мільйонів клінічних баз даних, які були зібрані у процесі досліджень. Така потужна дослідницька база гарантує точну та об’єктивну оцінку.

Аналізатор шкіри Zemits Skin Analysis System. Фото: brocard.ua

Чому варто спробувати апаратний скринінг

Діагностика в BROCARD триває всього 15 секунд! За цей час апарат Zemits Skin Analysis System встигає зробити скринінг шкіри, проаналізувати її за 9 параметрами, надати поради з правильного догляду і візуалізувати стан обличчя через 3-5 років. На процедуру бажано приходити без макіяжу або змити його безпосередньо у магазині — так висновки і подальші рекомендації будуть більш точними.

Після діагностики, проведеної штучним інтелектом, експерти мережі розшифровують результати, надають індивідуальну консультацію по догляду за шкірою і рекомендують продукти з асортименту мережі під персональні потреби та на потрібний клієнту бюджет. Ще й дарують картку на 200 гривень, що діє при покупці в мережі від 700 грн.

Де перевірити стан шкіри

Наразі пройти апаратну діагностику шкіри можна в магазинах BROCARD у Києві, Львові та Одесі.

м. Київ: ТРЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12

ТРЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12 м. Київ: ТРЦ Ocean Plaza, вул. Антоновича, 176

ТРЦ Ocean Plaza, вул. Антоновича, 176 м. Київ: ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1

ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1 м. Одеса: ТРЦ City Center, просп. Небесної Сотні, 2

ТРЦ City Center, просп. Небесної Сотні, 2 м. Львів: ТРЦ Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7Б

Більше про скринінг шкіри на Zemits Skin Analysis System можна почитати в блозі BROCARD. Але краще — на власному досвіді переконатись в ефективності апаратної діагностики!