Диагностика у BROCARD длится всего 15 секунд

Аппаратная диагностика кожи в магазине BROCARD. Фото: brocard.ua

В магазинах парфюмерно-косметической сети BROCARD предлагают проверить состояние кожи и узнать, на какие бьюти-средства следует обратить внимание. Новую услугу предоставляют всем желающим бесплатно, а диагностику проводят на инновационном анализаторе Zemits Skin Analysis System, работой которого полностью руководит искусственный интеллект.

Зачем нужна диагностика состояния кожи и почему стоит попробовать, Новини.LIVE узнали у экспертов BROCARD.

Читайте также:

Зачем нужна диагностика кожи

Проверка состояния кожи с помощью современных аппаратных технологий помогает определить реальные потребности своей кожи и подобрать средства ухода с их учетом. Вы точно будете знать, следует ли вам покупать средства для увлажнения, питания, лифтинга или регенерации или, возможно, несколько — для решения нескольких проблем одновременно.

Ведь индивидуальный подход — это важная предпосылка того, что уход даст желаемый эффект. А современная аппаратная диагностика — едва ли не единственный способ выявить скрытые проблемы кожи, которые не видны невооруженным глазом, такие как повреждения от солнца, начальные признаки старения, минимальные морщины.

Чем уникален Zemits Skin Analysis System

Анализатор кожи Zemits Skin Analysis System — аппарат последнего поколения. Искусственный интеллект полностью исключает человеческий фактор и риск ошибки. А сверхмощный экран в 20 мегапикселей и технология спектральной визуализации способны обнаружить малейшее воспаление или микроморщинку.

Многолетние исследования — еще один важный аспект, на котором основывается работа этого прибора. Речь идет о 12 годах тестирований и 30 миллионах клинических баз данных, собранных в процессе исследований. Такая мощная исследовательская база гарантирует точную и объективную оценку.

Анализатор кожи Zemits Skin Analysis System. Фото: brocard.ua

Почему стоит попробовать аппаратный скрининг

Диагностика в BROCARD длится всего 15 секунд! За это время аппарат Zemits Skin Analysis System успевает произвести скрининг кожи, проанализировать ее по 9 параметрам, дать советы по правильному уходу и визуализировать состояние лица через 3-5 лет. На процедуру желательно приходить без макияжа или смыть его непосредственно в магазине — так выводы и последующие рекомендации будут более точными.

После диагностики, проведенной искусственным интеллектом, эксперты сети расшифровывают результаты, предоставляют индивидуальную консультацию по уходу за кожей и рекомендуют продукты из ассортимента сети под персональные потребности и на нужный клиенту бюджет. Еще дарят карточку на 200 гривен, действующую при покупке в сети от 700 грн.

Где проверить состояние кожи

Пройти аппаратную диагностику кожи можно в магазинах BROCARD в Киеве, Львове и Одессе.

г. Киев: ТРЦ River Mall, Днепровская набережная, 12

ТРЦ River Mall, Днепровская набережная, 12 г. Киев: ТРЦ Ocean Plaza, ул. Антоновича, 176

ТРЦ Ocean Plaza, ул. Антоновича, 176 г. Киев: ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1

ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1 г. Одесса: ТРЦ City Center, просп. Небесной Сотни, 2

ТРЦ City Center, просп. Небесной Сотни, 2 г. Львов: ТРЦ Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7Б

Больше о скрининге кожи на Zemits Skin Analysis System можно почитать в блоге BROCARD. Но лучше — на собственном опыте убедиться в эффективности аппаратной диагностики!