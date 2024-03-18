Як вибрати шезлонг для літнього відпочинку

Вибираємо шезлонг для відпочинку
Після довгої і холодної зими перше сонячне проміння викликає особливу насолоду. Хочеться відкласти всі справи і якомога довше ніжитись на теплому сонечку. І зовсім не обов’язково для цього їхати на пляж, адже поставивши шезлонг на терасі, присадибній ділянці або дачі можна отримати чудову засмагу. В статті розповідаємо, як зробити відпочинок на природі комфортним і затишним.
Вибираємо ідеальний шезлонг
Перший критерій майбутньої купівлі — це конструкція виробу.
За типом конструкції шезлонги прийнято поділяти на:
- стаціонарні: підходять для використання на одному місці (без транспортування), мають різні дизайни і відмінно доповнюють екстер’єр;
- розкладні: можна брати з собою на пляж або в ліс; шезлонг компактно складається і зручно розташовується в багажному відділі автомобіля.
Другий аспект вибору — це форма.
Розглянемо найбільш популярні види
Лежак — класична пластикова модель, що широко використовується на пляжах і біля басейнів.
Крісло-шезлонг має механізм трансформації, який перетворює лежак на комфортне крісло. Такі шезлонги мобільні і легко складаються для перенесення.
Шезлонг-кушетка дозволяє користувачу перебувати в трьох позиціях: сидячи, лежачи напівлежачи.
Двомісний шезлонг — це модель із розширеним габаритами, яка підходить для спільного відпочинку пар.
Шезлонг-диван має ротанговий каркас і м’яку оббивку, надає більше зручності порівняно із класичними варіантами виробів.
Матеріали виготовлення.
Третій момент, на який варто звернути увагу при виборі шезлонга, — матеріали виготовлення.
Враховуйте, що меблі використовуються під палким сонцем і часто мають контакт із водою. Для виготовлення шезлонгів найкраще підходять певні види матеріалів.
Ротанг: поділяється на природний і штучний. Природний ротанг має гарний вигляд, але вимагає спеціального догляду. Штучна сировина стійка до ультрафіолету, вологи і морозів. Слугує до 20 років, зберігаючи відмінний вигляд.
Пластик: легкий, різнобарвний і дешевий матеріал. Пластик стійкий до вологи і сонця. Але з часом починає розстріскуватись і не характеризується високою міцністю. Варіант "ціна=якість".
Метал: металеві шезлонги виготовляються із нержавіючої сталі і мають тканинну оббивку. Незважаючи на стійкість до вологи, такі моделі не рекомендують використовувати для пляжного відпочинку.
Дерево: дерев’яний шезлонг підійде для дачі і саду. Така модель деформується при контакті із водою і потребує періодичного змащення спеціальними оліями для захисту від розсихання.
Додаткові опції шезлонгів
Не забувайте про розширений функціонал:
- знімні подушки під голову та поперек;
- коліщатка для пересування;
- вбудоване накриття від сонця;
- регулювання позицій відпочинку;
- підлокітники та підставки для ніг;
- кріплення для напоїв і снеків.
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