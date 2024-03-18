Як вибрати шезлонг для літнього відпочинку

Дівчина біля шезлонга. Фото: Freepik

Після довгої і холодної зими перше сонячне проміння викликає особливу насолоду. Хочеться відкласти всі справи і якомога довше ніжитись на теплому сонечку. І зовсім не обов’язково для цього їхати на пляж, адже поставивши шезлонг на терасі, присадибній ділянці або дачі можна отримати чудову засмагу. В статті розповідаємо, як зробити відпочинок на природі комфортним і затишним.

Вибираємо ідеальний шезлонг

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Перший критерій майбутньої купівлі — це конструкція виробу.

За типом конструкції шезлонги прийнято поділяти на:

стаціонарні: підходять для використання на одному місці (без транспортування), мають різні дизайни і відмінно доповнюють екстер’єр;

розкладні: можна брати з собою на пляж або в ліс; шезлонг компактно складається і зручно розташовується в багажному відділі автомобіля.

Другий аспект вибору — це форма.

Розглянемо найбільш популярні види



Лежак — класична пластикова модель, що широко використовується на пляжах і біля басейнів.

Лежак для відпочинку. Фото: Freepik

Крісло-шезлонг має механізм трансформації, який перетворює лежак на комфортне крісло. Такі шезлонги мобільні і легко складаються для перенесення.

Крісло-шезлонг. Фото: Freepik

Шезлонг-кушетка дозволяє користувачу перебувати в трьох позиціях: сидячи, лежачи напівлежачи.

Стільці біля басейна. Фото: Freepik



Двомісний шезлонг — це модель із розширеним габаритами, яка підходить для спільного відпочинку пар.



Шезлонги біля басейна. Фото: Freepik

Шезлонг-диван має ротанговий каркас і м’яку оббивку, надає більше зручності порівняно із класичними варіантами виробів.

Матеріали виготовлення.

Третій момент, на який варто звернути увагу при виборі шезлонга, — матеріали виготовлення.

Враховуйте, що меблі використовуються під палким сонцем і часто мають контакт із водою. Для виготовлення шезлонгів найкраще підходять певні види матеріалів.



Ротанг: поділяється на природний і штучний. Природний ротанг має гарний вигляд, але вимагає спеціального догляду. Штучна сировина стійка до ультрафіолету, вологи і морозів. Слугує до 20 років, зберігаючи відмінний вигляд.



Пластик: легкий, різнобарвний і дешевий матеріал. Пластик стійкий до вологи і сонця. Але з часом починає розстріскуватись і не характеризується високою міцністю. Варіант "ціна=якість".



Метал: металеві шезлонги виготовляються із нержавіючої сталі і мають тканинну оббивку. Незважаючи на стійкість до вологи, такі моделі не рекомендують використовувати для пляжного відпочинку.



Дерево: дерев’яний шезлонг підійде для дачі і саду. Така модель деформується при контакті із водою і потребує періодичного змащення спеціальними оліями для захисту від розсихання.

Додаткові опції шезлонгів

Не забувайте про розширений функціонал:

знімні подушки під голову та поперек;

коліщатка для пересування;

вбудоване накриття від сонця;

регулювання позицій відпочинку;

підлокітники та підставки для ніг;

кріплення для напоїв і снеків.

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