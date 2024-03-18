Как выбрать шезлонг для летнего отдыха

Девушка возле шезлонга. Фото: Freepik

После долгой и холодной зимы, первые солнечные лучи вызывают особое наслаждение. Хочется отложить все дела и как можно дольше нежиться на теплом солнышке. И совсем не обязательно для этого ехать на пляж, ведь поставив шезлонг на террасе, приусадебном участке или даче можно получить отличный загар. В статье рассказываем, как сделать отдых на природе комфортным и уютным.

Выбираем идеальный шезлонг

Читайте также:

Первый критерий будущей покупки — это конструкция изделия.

По типу конструкции шезлонги принято делить на:

стационарные: подходят для использования на одном месте (без транспортировки), имеют разные дизайны и отлично дополняют экстерьер;

раскладные: можно брать с собой на пляж или в лес; шезлонг компактно складывается и удобно размещается в багажном отделе автомобиля.

Второй аспект выбора — это форма.

Рассмотрим наиболее популярные виды

Лежак — классическая пластиковая модель, широко используемая на пляжах и у бассейнов.

Лежак для отдыха. Фото: Freepik

Кресло-шезлонг имеет механизм трансформации, который превращает лежак в удобное кресло. Такие шезлонги мобильны и легко складываются для переноски.

Кресло-шезлонг. Фото: Freepik

Шезлонг-кушетка позволяет пользователю находиться в трех позициях: сидя, лежа полулежа.

Стулья у бассейна. Фото: Freepik



Двухместный шезлонг — это модель с расширенными габаритами, которая подходит для совместного отдыха пар.

Шезлонги у бассейна. Фото: Freepik

Шезлонг-диван имеет ротанговый каркас и мягкую обивку, придает больше удобства по сравнению с классическими вариантами изделий.

Материалы изготовления

Третий момент на который следует обратить внимание при выборе шезлонга – материалы изготовления.

Учитывайте, что мебель используется под горячим солнцем и часто имеет контакт с водой. Для изготовления шезлонгов лучше всего подходят следующие материалы.

Ротанг: делится на естественный и искусственный. Природный ротанг выглядит хорошо, но требует специального ухода. Искусственное сырье устойчиво к ультрафиолету, влаге и морозам. Служит до 20 лет, сохраняя отличный вид.



Пластик: лёгкий, разноцветный и дешевый материал. Пластик устойчив к влаге и солнцу. Но со временем начинает разбрызгиваться и не характеризуется высокой прочностью. Вариант "цена=качество".

Металл: металлические шезлонги производятся из нержавеющей стали и имеют тканевую обивку. Несмотря на стойкость к влаге, такие модели не рекомендуют использовать для пляжного отдыха.

Дерево: деревянный шезлонг подойдет для дачи и сада. Такая модель деформируется при контакте с водой и требует периодической смазки специальными маслами для защиты от рассыхания.

Дополнительные опции шезлонгов

Не забывайте о расширенном функционале:

съемные подушки под голову и поясницу;

колесики для передвижения;

встроенное накрытие от солнца;

регулирование позиций отдыха;

подлокотники и подставки для ног;

крепеж для напитков и снеков.

Купить шезлонг раскладной, шезлонг для бассейна, для дачи и террасы можно на сайте TABURETKA.UA. Высокое качество товаров и лояльный сервис гарантируем!

Наслаждайтесь солнечными днями вместе с садовой мебелью от TABURETKA.UA.