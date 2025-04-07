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Великий концерт DOROFEEVA у Києві, — деталі

7 квітня 2025 13:10
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст
Концерт DOROFEEVA у Києві — новини України
DOROFEEVA
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст

12 квітня українська співачка DOROFEEVA вийде на біс на сцену Палацу спорту зі своєю великою концертною програмою. Однак на глядачів чекатимуть деякі оновлення: нові сценічні образи, нові зіркові гості на сцені, новий хіт, доданий у програму, та нові можливості спільно допомогти нашим ЗСУ.

Про це Новини.LIVE стало відомо у менеджменті співачки.

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DOROFEEVA. Фото: Надане менеджментом співачки

Великий концерт співачки, як і минулорічний, має обов'язкову благодійну складову — донати для ЗСУ. А ще на вас чекають найгучніші хіти та нові пісні, першокласний звук, яскраве світлове шоу та відточена хореографія. Кличте друзів і близьких, приходьте на концерт, який точно стане знаковою подією цієї весни.

Купити квитки можна тут.

Нагадаємо, минулої осені популярна українська співачка DOROFEEVA зібрала свій перший сольний Палац спорту.

Київ Надя Дорофєєва концерт шоу шоу-бізнес
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14:06 У Львові суд стягнув пів мільйона на користь міськради — деталі

13:50 Виїжджайте прямо зараз — затори на прикордонних з Одещиною КПП

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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