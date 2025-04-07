Концерт DOROFEEVA у Києві — новини України

DOROFEEVA

12 квітня українська співачка DOROFEEVA вийде на біс на сцену Палацу спорту зі своєю великою концертною програмою. Однак на глядачів чекатимуть деякі оновлення: нові сценічні образи, нові зіркові гості на сцені, новий хіт, доданий у програму, та нові можливості спільно допомогти нашим ЗСУ.

Про це Новини.LIVE стало відомо у менеджменті співачки.

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DOROFEEVA. Фото: Надане менеджментом співачки

Великий концерт співачки, як і минулорічний, має обов'язкову благодійну складову — донати для ЗСУ. А ще на вас чекають найгучніші хіти та нові пісні, першокласний звук, яскраве світлове шоу та відточена хореографія. Кличте друзів і близьких, приходьте на концерт, який точно стане знаковою подією цієї весни.

Купити квитки можна тут.

Нагадаємо, минулої осені популярна українська співачка DOROFEEVA зібрала свій перший сольний Палац спорту.