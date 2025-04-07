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Большой концерт DOROFEEVA в Киеве, — детали

7 апреля 2025 13:10
Екатерина Иванова - Журналист
Концерт DOROFEEVA в Киеве - новости Украины
ДОРОФЕЕВА
Екатерина Иванова - Журналист

12 апреля украинская певица DOROFEEVA выйдет на бис на сцену Дворца Спорта со своей большой концертной программой. Однако зрителей будут ждать некоторые обновления: новые сценические образы, новые звездные гости на сцене, новый хит, добавленный в программу и новые возможности совместно помочь нашим ВСУ.

Об этом Новини.LIVE стало известно в менеджменте певицы.

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DOROFEEVA. Фото: Предоставлено менеджментом певицы

Большой концерт певицы, как и прошлогодний, имеет обязательную благотворительную составляющую — донаты для ВСУ. А еще вас ждут самые громкие хиты и новые песни, первоклассный звук, яркое световое шоу и отточенная хореография. Зовите друзей и близких, приходите на концерт, который точно станет знаковым событием этой весны.

Купить билеты можно здесь.

Напомним, прошлой осенью популярная украинская певица DOROFEEVA собрала свой первый сольный Дворец спорта.

Киев Надя Дорофеева концерт шоу шоу-бизнес
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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