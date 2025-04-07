Концерт DOROFEEVA в Киеве - новости Украины

ДОРОФЕЕВА

12 апреля украинская певица DOROFEEVA выйдет на бис на сцену Дворца Спорта со своей большой концертной программой. Однако зрителей будут ждать некоторые обновления: новые сценические образы, новые звездные гости на сцене, новый хит, добавленный в программу и новые возможности совместно помочь нашим ВСУ.

Об этом Новини.LIVE стало известно в менеджменте певицы.

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DOROFEEVA. Фото: Предоставлено менеджментом певицы

Большой концерт певицы, как и прошлогодний, имеет обязательную благотворительную составляющую — донаты для ВСУ. А еще вас ждут самые громкие хиты и новые песни, первоклассный звук, яркое световое шоу и отточенная хореография. Зовите друзей и близких, приходите на концерт, который точно станет знаковым событием этой весны.

Купить билеты можно здесь.

Напомним, прошлой осенью популярная украинская певица DOROFEEVA собрала свой первый сольный Дворец спорта.