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Великий концерт "Без обмежень" у Палаці спорту – дата

28 квітня 2025 16:37
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст
Концерт Без обмежень у Києві - де купити квитки
Український гурт "Без обмежень"
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст

Український гурт "Без обмежень" відіграє великий сольний концерт 8 та 10 травня у Палаці спорту. Квитки на перший день виступу вже продані, однак на численні прохання глядачів було виділено ще 100 додаткових квитків. 

Про це Новини.LIVE розповіли у менеджменті гурту.

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"Перший концерт у Палаці спорту ми зіграємо у день мого народження. Всі останні роки я святкую цей день саме так — на сцені. І сподіваюсь, що це буде продовжуватись ще довго", відзначив Сергій Танчинець.

Без Обмежень
"Без обмежень". Фото: надано менеджментом "Без обмежень"

Масштабне шоу відбудеться двічі. І незважаючи на повний sold out 8 травня, було виділено 100 додаткових квитків на перший оголошений концерт. Більшу частину виручених коштів буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів та автівок для Сил оборони України.

Придбати квитки на концерти у Палаці спорту можна на сайті гурту www.bezobmezhen.ua.

Крайній концерт у Палаці спорту гурт відіграв у 2018 році, зібравши біля 10 тисяч фанів, а запис концерту у YouTube набрав близько 5 мільйонів переглядів. 

Нагадаємо, українська співачка Джамала прокоментувала шанси України на перемогу на конкурсі "Євробачення". 99-й пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському місті Базель. 
 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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