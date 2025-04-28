Концерт Без обмежень у Києві - де купити квитки

Великий концерт "Без обмежень" у Палаці спорту – дата
Український гурт "Без обмежень" відіграє великий сольний концерт 8 та 10 травня у Палаці спорту. Квитки на перший день виступу вже продані, однак на численні прохання глядачів було виділено ще 100 додаткових квитків.
Про це Новини.LIVE розповіли у менеджменті гурту.
"Перший концерт у Палаці спорту ми зіграємо у день мого народження. Всі останні роки я святкую цей день саме так — на сцені. І сподіваюсь, що це буде продовжуватись ще довго", — відзначив Сергій Танчинець.
Масштабне шоу відбудеться двічі. І незважаючи на повний sold out 8 травня, було виділено 100 додаткових квитків на перший оголошений концерт. Більшу частину виручених коштів буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів та автівок для Сил оборони України.
Придбати квитки на концерти у Палаці спорту можна на сайті гурту www.bezobmezhen.ua.
Крайній концерт у Палаці спорту гурт відіграв у 2018 році, зібравши біля 10 тисяч фанів, а запис концерту у YouTube набрав близько 5 мільйонів переглядів.
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