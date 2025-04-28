Концерт Без обмежень в Киеве - где купить билеты

Украинская группа "Без обмежень"

Украинская группа "Без обмежень" сыграет большой сольный концерт 8 и 10 мая во Дворце спорта. Билеты на первый день выступления уже проданы, однако по многочисленным просьбам зрителей было выделено еще 100 дополнительных билетов.

Об этом Новини.LIVE рассказали в менеджменте группы.

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"Первый концерт во Дворце спорта мы сыграем в день моего рождения. Все последние годы я праздную этот день именно так — на сцене. И надеюсь, что это будет продолжаться еще долго", — отметил Сергей Танчинец.

"Без обмежень". Фото: предоставлено менеджментом "Без обмежень"

Масштабное шоу состоится дважды. И несмотря на полный sold out 8 мая, было выделено 100 дополнительных билетов на первый объявленный концерт. Большая часть вырученных средств будет направлена на закупку FPV-дронов и автомобилей для Сил обороны Украины.

Купить билеты на концерты во Дворце спорта можно на сайте группы www.bezobmezhen.ua.

Крайний концерт во Дворце спорта группа отыграла в 2018 году, собрав около 10 тысяч фанов, а запись концерта в YouTube набрала около 5 миллионов просмотров.

Напомним, украинская певица Джамала прокомментировала шансы Украины на победу на конкурсе "Евровидение". 99-й песенный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель.