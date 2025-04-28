Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Промо arrow Большой концерт "Без обмежень" во Дворце спорта – дата arrow

Большой концерт "Без обмежень" во Дворце спорта – дата

28 апреля 2025 16:37
Екатерина Иванова - Журналист
Концерт Без обмежень в Киеве - где купить билеты
Украинская группа "Без обмежень"
Екатерина Иванова - Журналист

Украинская группа "Без обмежень" сыграет большой сольный концерт 8 и 10 мая во Дворце спорта. Билеты на первый день выступления уже проданы, однако по многочисленным просьбам зрителей было выделено еще 100 дополнительных билетов.

Об этом Новини.LIVE рассказали в менеджменте группы.

Реклама
Читайте также:

"Первый концерт во Дворце спорта мы сыграем в день моего рождения. Все последние годы я праздную этот день именно так — на сцене. И надеюсь, что это будет продолжаться еще долго", — отметил Сергей Танчинец.

Без Обмежень
"Без обмежень". Фото: предоставлено менеджментом "Без обмежень"

Масштабное шоу состоится дважды. И несмотря на полный sold out 8 мая, было выделено 100 дополнительных билетов на первый объявленный концерт. Большая часть вырученных средств будет направлена на закупку FPV-дронов и автомобилей для Сил обороны Украины.

Купить билеты на концерты во Дворце спорта можно на сайте группы www.bezobmezhen.ua.

Крайний концерт во Дворце спорта группа отыграла в 2018 году, собрав около 10 тысяч фанов, а запись концерта в YouTube набрала около 5 миллионов просмотров.

Напомним, украинская певица Джамала прокомментировала шансы Украины на победу на конкурсе "Евровидение". 99-й песенный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель.

Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:04 В США раскрыли детали на случай срыва мира — эфир Вечір.LIVE

17:54 Усик раскритиковал возможный отказ Украины от территорий

17:49 На Одесчине находят больших сколопендр — чем они опасны

17:46 В Германии сделали заявление касательно дальнейшей помощи Украине

17:46 Трамп раскритиковал работу прессы в США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:41 Цены на проезд в Киеве — изменится ли стоимость в мае

17:21 Перемирие на 9 мая — в Белом доме озвучили позицию Трампа

17:21 Выплаты в ВСУ: как начисляют пособие по инвалидности военным

17:15 Сибига опроверг фейки России относительно ситуации на фронте

17:08 Пользователи WhatsApp хотят удалить приложение из-за новой кнопки

17:54 Усик раскритиковал возможный отказ Украины от территорий

17:49 На Одесчине находят больших сколопендр — чем они опасны

17:46 В Германии сделали заявление касательно дальнейшей помощи Украине

17:46 Трамп раскритиковал работу прессы в США

17:41 Цены на проезд в Киеве — изменится ли стоимость в мае

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:21 Перемирие на 9 мая — в Белом доме озвучили позицию Трампа

17:21 Выплаты в ВСУ: как начисляют пособие по инвалидности военным

17:15 Сибига опроверг фейки России относительно ситуации на фронте

17:08 Пользователи WhatsApp хотят удалить приложение из-за новой кнопки

16:57 Сколько денег получили одесские депутаты из бюджета за проживание

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

26 апреля 2025

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности