Люди в супермаркеті. Фото: Freepik

Шопінг через сайти став звичайною процедурою для українських користувачів. Варто зауважити, що онлайн дуже зручно обирати товари, роздивлятися пропозиції та акції Метро на продукти. Не потрібно нікуди ходити та чекати у чергах, достатньо влаштуватися біля екрану та оформити покупку за декілька хвилин. Ми зібрали поради щодо вибору продукції високої якості в мережі супермаркетів zakaz.ua, щоб ви мали змогу швидко і вигідно придбати потрібні найменування.

Каталог МЕТРО: продукти харчування

Деякі люди звикли купувати продукти для приготування страв заздалегідь: заповнена морозильна камера дозволяє планувати меню та не турбуватися про наявність інгредієнтів. Це правильне рішення, до того ж придбати щось у великій кількості завжди вигідніше, ніж у маленькій. Зважаючи на те, що вартість з кожним днем зростає, краще за все замовляти оптом та використовувати товари зі спеціальними пропозиціями на сайті Метро — каталог товарів тут дуже зручний та зрозумілий. Достатньо відкрити потрібну категорію та вибрати конкретну продукцію.

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Дівчина в супермаркеті. Фото: Freepik

Опис та детальна інформація по кожному товару містить такі дані:

назва бренду чи ТМ;

кількість у грамах або вага;

основна ціна та знижена;

харчові властивості;

термін зберігання;

метод виготовлення.

Завдяки детальному опису кожної позиції не складно зробити вибір тільки необхідних складових для ваших страв. В електронному каталозі зазначений перелік найменувань, включаючи випічку, бакалію, заморожену продукцію, м'ясні вироби, солодощі, фрукти та овочі. Крім того, ви знайдете органічні продукти в МЕТРО для здорового харчування. Це дозволить тримати себе у формі. Отже, налаштуйтесь на приємний шопінг по супер вигідним цінам. Ми розкажемо про головні знижки та додаткові приємні несподіванки від інтернет-магазину.

Найкращі пропозиції Метро

Щоб користуватися знижками, потрібно перейти до сайту та відкрити меню з акціями. Реєстрація не потрібна. Але, якщо хочете стати постійним клієнтом, з особистим акаунтом набагато зручніше. У меню на головній сторінці розташований розділ з товарами за низькими цінами. Всі продукти чудової якості! Ціни знижено, щоб допомогти вам здійснити покупку найвигіднішим способом. Ці товари закінчуються, і незабаром буде оновлення асортименту.

Дівчина в супермаркеті. Фото: Freepik

Перед тим як наповнити віртуальний кошик, зазначте свою адресу та реальне місце проживання, щоб ми могли доставити товари та пришвидшили замовлення. Після цього можете купувати за звичайним алгоритмом.

Скористайтеся нашою інформацією, щоб зробити свій шопінг ще продуктивнішим:

найвигідніші пропозиції висвічуються на головній сторінці "Метро";

перші два замовлення для всіх без виключення є безкоштовними;

доставка із промокодом теж безоплатна для вас та друга;

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Вибір якісних продуктів METRO — це легкий та зручний спосіб шопінгу. Для українців діють постійні знижки на м’ясні, молочно-вершкові та кисломолочні вироби, консерви, делікатеси, напої та інше. Ви можете отримати до 50% знижок на кожну позицію та зекономити більше сотні гривень.

Візок з продуктами. Дівчина в супермаркеті. Фото: Freepik. Фото: Freepik

Купуючи товари не продуктового складу, ви економите ще більше. Це такі категорії як: для дому, для тварин, хобі та відпочинок, інтер'єр та текстиль, гігієна та інші. Тут також легко замовити пральний порошок та разом з цим поживну їжу чи готову страву. Належна упаковка найменувань окремо один від одного та дотримання товарного сусідства несумісних товарів гарантується.