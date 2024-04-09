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Ваш гид каталогом Метро: советы по выбору продуктов высокого качества

9 апреля 2024 12:21
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Онлайн очень удобно выбирать товары, рассматривать предложения и акции.
Люди в супермаркете. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели

Шоппинг через сайт стал обычной процедурой для украинских пользователей. Стоит заметить, что онлайн очень удобно выбирать товары, рассматривать предложения и акции Метро на продукты. Не нужно никуда ходить и ждать в очередях, достаточно устроиться у экрана и оформить покупку за несколько минут. Мы собрали советы по выбору продукции высокого качества в сети супермаркетов zakaz.ua, чтобы вы могли быстро и выгодно приобрести нужные наименования.

Каталог МЕТРО: продукты питания

Некоторые люди привыкли покупать продукты для приготовления заранее: заполненная морозильная камера позволяет планировать меню и не беспокоиться о наличии ингредиентов. Это правильное решение, к тому же приобрести что-либо в большом количестве всегда выгоднее, чем в маленьком. Учитывая, что стоимость с каждым днем растет, лучше всего заказывать оптом и использовать товары со специальными предложениями на сайте Метро — каталог товаров здесь очень удобный и понятный. Достаточно открыть подходящую категорию и выбрать конкретную продукцию.

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Девушка в супермаркете. Фото: Freepik

Описание и подробная информация по каждому товару содержит следующие данные:

  • название бренда или ТМ;
  • количество в граммах или вес;
  • основная цена и пониженная;
  • пищевые свойства;
  • срок хранения;
  • способ производства.

Благодаря подробному описанию каждой позиции не сложно сделать выбор только необходимых составляющих для ваших блюд. В электронном каталоге указан перечень наименований, включая выпечку, бакалею, замороженную продукцию, мясные изделия, сладости, фрукты и овощи. Кроме того, вы найдете органические продукты в МЕТРО для здорового питания. Это позволит держать себя в форме. Итак, настройтесь на приятный шоппинг по супер выгодным ценам. Мы расскажем о главных скидках и дополнительных приятных неожиданностях от интернет-магазина.

Лучшие предложения Метро

Чтобы воспользоваться скидками, нужно перейти на сайт и открыть меню с акциями. Регистрация не требуется. Но, если хотите стать постоянным клиентом, с личным аккаунтом гораздо удобнее. В меню на главной странице расположен раздел с товарами по низким ценам. Все продукты отличного качества! Цены снижены, чтобы помочь вам совершить покупку самым выгодным способом. Эти товары заканчиваются, и скоро будет обновление ассортимента.

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Девушка в супермаркете. Фото: Freepik

Перед тем, как наполнить виртуальную корзину, укажите свой адрес и реальное место жительства, чтобы мы могли доставить товары и ускорили заказ. После этого можете покупать по обычному алгоритму.

Воспользуйтесь нашей информацией, чтобы сделать свой шопинг еще более продуктивным:

  • самые выгодные предложения высвечиваются на главной странице "Метро";
  • первые два заказа для всех без исключения являются бесплатными;
  • доставка с промокодом тоже безвозмездная для вас и друга;
  • воспользуйтесь самовывозом в отделениях вашего города;
  • продукты собственной марки покупать дешевле;
  • используйте спецпредложения, которые обновляются каждый день;
  • подборка "для меня" позволит доверить выбор позиций магазина.

Выбор качественных продуктов METRO — это легкий и удобный способ шопинга. Для украинцев действуют постоянные скидки на мясные, молочно-сливочные и кисломолочные изделия, консервы, деликатесы, напитки и т.д. Вы можете получить до 50% скидок на каждую позицию и сэкономить больше сотни гривен.

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Тележка с продуктами. Фото: Freepik

Покупая товары не продуктового склада, вы экономите еще больше. Это такие категории как: дом, животные, хобби и отдых, интерьер и текстиль, гигиена и другие. Здесь также легко заказать стиральный порошок и вместе с этим питательную еду или готовое блюдо. Должная упаковка наименований отдельно друг от друга и соблюдение товарного соседства несовместимых товаров гарантируется.

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