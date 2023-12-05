Українські YouTube блогери-ілюзіоністи Magic 5 презентують грандіозне шоу на новорічні свята

Афіша шоу Magic 5. Фото: Magic 5

Зіркові фокусники брати Томашевські з Magic 5 влаштують містичний перформанс для всієї родини.

3 19-го грудня у столичному концерт-холі Bel Etage стартує найвидовищніше шоу цієї зими "Королі Магії рятують Новий Рік!" Глядачів вражатимуть яскраві циркові номери, захопливий сюжет, щедра порція гумору та фантастичні ілюзії від зірок YouTube братів Томашевських з Magic 5.

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Глядачі на шоу Magic 5. Фото: скриншот

Шоу Magic 5. Фото: скриншот

Професійні ілюзіоністи України Дмитро та Артур Томашевські здобули популярність завдяки своїм фокусам, які мають шалений успіх серед дітей та підлітків. Канал Magic 5 має 11 мільйонів підписників та більш ніж мільярд переглядів. Хлопці вражають трюками на межі людських можливостей та підкорюють стихію вогню.

Шоу Magic 5. Фото: скриншот

Продюсерами шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" виступає компанія Secret Service Entertainment Agency, яка протягом 20 років існування на ринку розваг, відома своєю багаторічною співпрацею з режисером Аланом Бадоєвим, артистами Максом Барських, Олею Поляковою та інші.

КВИТКИ: https://concert.ua/uk/events/koroli-magiyi