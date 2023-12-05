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Украинские YouTube блогеры-иллюзионисты Magic 5 представляют грандиозное шоу на новогодние праздники

5 декабря 2023 22:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские YouTube блогеры-иллюзионисты Magic 5 представляют грандиозное шоу на новогодние праздники
Афиша шоу Magic 5. Фото: Magic 5
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Звездные фокусники братья Томашевски из Magic 5 устроят мистический перформанс для всей семьи.

3 19 декабря в столичном концерт-холле Bel Etage стартует самое зрелищное шоу этой зимы "Короли Магии спасают Новый Год!" Зрителей поразят яркие цирковые номера, увлекательный сюжет, щедрая порция юмора и фантастические иллюзии от звезд YouTube братьев Томашевских из Magic 5.

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Зрители на шоу Magic 5. Фото: скриншот
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Шоу Magic 5. Фото: скриншот

Профессиональные иллюзионисты Украины Дмитрий и Артур Томашевские обрели популярность благодаря своим фокусам, которые имеют безумный успех среди детей и подростков. Канал Magic 5 имеет 11 миллионов подписчиков и более миллиарда просмотров. Ребята удивляют трюками на грани человеческих возможностей и покоряют стихию огня.

шоу
Шоу Magic 5. Фото: скриншот

Продюсерами шоу "Короли Магии спасают Новый Год!" выступает компания Secret Service Entertainment Agency, которая в течение 20 лет существования на рынке развлечений, известна своим многолетним сотрудничеством с режиссером Аланом Бадоевым, артистами Максом Барским, Олей Поляковой и т.д.

БИЛЕТЫ: https://concert.ua/ru/events/koroli-magiyi

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